Dragados Offshore sigue tirando de mano de obra extranjera para sacar adelante su producción

La factoría de Dragados Offshore trabaja a pleno rendimiento. La planta de Puerto Real tiene en estos momentos uno de los picos más altos de actividad industrial. Los operarios trabajan en el montaje de las plataformas DolWin4 y BorWin4, que se instalarán en los parques eólicos marinos que está desarrollando la compañía alemana Amprion en el Mar del Norte.

Además, en estos momentos se están fabricando los paneles de bloques en los talleres para el proyecto BalWin1, una plataforma convertidora HVDC, una instalación que convierte electricidad de corriente alterna a corriente continua. Esta estación, junto a la BalWin2, también encargada por Amprion a la compañía gaditana, tendrán una capacidad total de transmisión de 4 GW. Estas estaciones convertidoras serán suficientes para abastecer de electricidad a una gran ciudad como Berlín.

Subcontratas de Italia y EAU

A pesar de la alta carga de trabajo, la factoría sigue teniendo problemas para encontrar trabajadores cualificados prácticamente en todos los puestos de trabajo necesarios. Sin ir mas lejos, Dragados, ante la falta de personal y medios se ha visto obligado a contratar los servicios de la empresa italiana Cimolai y la compañía de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Eversendai, para la fabricación de bloques de acero para el proyecto LanWin2, que se construirá a partir de 2026 en Campamento (Algeciras).

La compañía anunció a finales del mes de septiembre el inicio de estos trabajos por parte de las dos subcontratas extranjeras. Según ha podido saber este medio, la factoría confía en recibir en los próximos meses los primeros bloques de acero para iniciar las actividades de integración, instalación, montaje de equipos y pruebas en el 'yard' (campo de construcción) en Algeciras (Campamento).

Sin empresas gaditanas capaces de cumplir con los plazos deseados por Dragados, la compañía ha contratado estos servicios en empresas extrajeras. En el caso de Cimolai, se trata de un grupo industrial italiano especializado en grandes estructuras metálicas. Es una empresa con experiencia en múltiples sectores: ingeniería industrial, civil, naval o militar. Tiene su sede principal en Pordenone, ciudad cercana a Venecia y próxima a la frontera con Eslovenia. La entidad italiana fue responsable de la estructura metálica de la icónica cúpula de Al Wasl Plaza en la Expo de Dubái para la que se usaron 2.500 toneladas de acero.

A su vez, Eversendai está especializada en ingeniería, suministro, fabricación y montaje de estructuras de acero, con una gran experiencia en proyectos complejos. Tiene una plantilla con más de 15.000 tragadores, tiene 7 plantas de fabricación de acero en Malasia, Singapur, Emirates Árabes unidos, Qatar e India. Cuenta con una capacidad de fabricación de más de 200.000 toneladas de acero al año. Su negocio no solo sobre estructuras para edificios, sino también plantas industriales, centrales de energía, infraestructuras para petróleo y gas, y estructuras para energía renovable.

Estos bloques de acero llegan en barco a España. Se trata de una práctica habitual en la compañía, ya que los bloques para la DolWin4 y BorWin4 se fabrican en Alemania en los astilleros Meyer Werft y también llegan a Puerto Real vía marítima.

Trabajadores extranjeros

Dragados Offshore, al igual que otras empresas tractoras de la Bahía como Navantia o Airbus, y muchas subcontratas están teniendo serias dificultades para encontrar trabajadores cualificados. Este medio publicó semanas atrás que Dragados se ha visto obligado a recurrir a mano de obra extranjera para poder cubrir de manera urgente algunos de los encargos de la compañía, como la construcción de la DolWin4 y BorWin4. La entidad ha contratado a 60 trabajadores de Perú para afrontar las tareas en calderería. El motivo que ha llevado a Dragados Offshore a contratar mano extranjera especializada no es otro que la dificultad que existe en la Bahía de Cádiz para encontrar trabajadores cualificados.

Además, algunas subcontratas han incorporado a trabajadores portugueses especializados en soldadura. Para atraerlos, estas empresas les han ofrecido alojamiento gratuito. Muchos de ellos residen en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María. Estos empleados procedentes de Portugal suelen tener contratos por horas: no cuentan con un salario fijo, sino que cobran únicamente por el tiempo efectivamente trabajado. Por tanto, cuanto más horas acumulen, mayor será su retribución a final de mes.

Cartera de pedidos

Dragados Offshore es una de las compañías de España con una mayor carga de trabajo en estos momentos. La compañía trabaja en Puerto Real en la construcción de los proyectos DolWin4 y BorWin4 HVDC para Amprion Offshore. Estos dos sistemas HVDC, con una capacidad conjunta de 1,8 gigavatios, permitirán transportar a tierra la energía generada por parques eólicos marinos y podrían abastecer por sí solos a una ciudad del tamaño de Hamburgo. Las plataformas se instalarán en alta mar y alojarán los convertidores y equipos auxiliares, mientras que las subestaciones terrestres conectarán la energía a la red alemana a través del punto de acceso de Hanekenfähr. Los trabajos comenzaron en julio de 2022 y la entrega y la puesta en funcionamiento será en 2028.

Además, en 2024, el operador de sistemas de transmisión 50Hertz adjudicó al consorcio formado por Dragados Offshore y Siemens Energy la construcción de un nuevo sistema de convertidores. Consta de un convertidor offshore para el proyecto de conexión a la red del Mar del Norte LanWin3 y un convertidor terrestre. La conexión a la red LanWin3 conectará un parque eólico marino del Mar del Norte con tierra firme. Está situado a unos 120 kilómetros al noroeste de Helgoland, dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) alemana. Desde allí, un cable marítimo y terrestre recorrerá más de 200 kilómetros hasta el punto de conexión a la red en la zona de Heide, en Friesland Norte.

Por otro lado, en enero de 2023, Dragados Offshore sumó a su cartera de pedidos un nuevo encargo de Amprion para construir dos estructuras más: la BalWin 1 y la BalWin 2, que se entregarán en diciembre de 2029 y diciembre de 2030 respectivamente. Además, a finales de septiembre comenzó el corte de chapa de la LanWin2 en la sede de Cimolai en Italia, platafroma que se construirá en Campamento (Algeciras) a partir del próximo año.