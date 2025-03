Un testigo de la reyerta en un pub de Montequinto: «Aquello fue una matanza, pasamos mucho miedo»

«Aquello fue una matanza. Estábamos en ese bar, al cual yo no había ido nunca y vimos a un chaval con una botella en la mano, así como con bengalas. De repente, la botella voló». Y no solo la botella, cachimbas, mesas ... asegura a ABC un testigo en la reyerta del Pub Bravissimo ocurrida este pasado sábado en Montequinto, en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Unas veinte personas que se encontraban en ese momento en el establecimiento pasando la tarde entre amigos tuvieron que refugiarse en los cuartos de baño del local para evitar que alguna copa o cachimba o incluso alguna mesa alta pudiera causarles daño, una vez iniciada la pelea. «Estuvimos hora y media en los baños, escuchando todo. No podíamos salir», cuenta el testigo.

« Pasamos un miedo horrible ; a una compañera le dio un ataque de ansiedad allí dentro. Desde allí una persona pudo llamar al 112, pero la Policía no llegó en ese rato», señala. «Las mesas volaban, las sillas, copas, cachimbas...» . «Cuando nos dijeron que podíamos salir, corrimos hasta la puerta sin saber si estaban fuera y seguían peleándose y sin saber si estaba la Policía o no. Había sangre por el suelo, todo estaba destrozado , no quedaba nada».

Según cuenta este testigo, todo pasó en cuestión de minutos y hasta el baño corrieron unas veinte personas buscando refugio. «Nosotros escuchábamos cómo estampaban las mesas» , añade.

La pelea, en la que participaron al menos diez personas, dejó ocho heridos y por el momento no hay detenidos . Según el Servicio de Emergencias, cuatro personas fueron trasladadas al hospital Macarena con heridas de diversa consideración, aunque sin determinar.

Pero no acabó ahí. La tensión se desplazó al centro hospitalario donde se encontraban los heridos, ya que hubo un amago de pelea donde varios implicados quisieron ajustar cuentas con otros participantes en la reyerta que estaban siendo asistidos allí tras la trifulca. Finalmente no se produjeron incidentes, según confirmaron fuentes policiales a ABC.

Desde el establecimiento han informado a Europa Press que el motivo de la riña fue por una botella y, a partir de ese momento, «empezaron a pegarse entre ellos». Desde el pub han explicado que las personas implicadas en la pelea se lanzaron entre sí «copas y cachimbas», desmintiendo que se produjera un «tiroteo» o «heridas por navaja».

Así, los participantes en la trifulca, todos mayores de edad, resultaron heridos mientras que uno de ellos, según han explicado citadas fuentes, ha tenido que ser operado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla.