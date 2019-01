Dos Hermanas Las quejas de un vecino de Dos Hermanas al Rey Felipe Un nazareno escribe decenas de cartas donde solicita cambiar las señales de tráfico del barrio de Montequinto

Fran Vergara

@franvergara94 Dos Hermanas Actualizado: 11/01/2019 12:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Hasta al mismísmo Rey Felipe VI le ha escrito un vecino de Dos Hermanas para denunciar irregularidades en diferentes vías del barrio nazareno de Montequinto. José Luis Mercenaro tiene una batalla que se prolonga desde que el 10 de octubre de 2016 cuando envió el primer escrito por internet a la página de la Seguridad Vial. Este vecino asegura que se incumplen «las medidas de prevención en materia de Seguridad Vial, de la calle Tiberio y la Avenida de Montequinto».

Desde que comenzó sus denuncias, se ha puesto en contacto con Juan Ignacio Zoido, Ministro del Interior cuando emitió el escrito; Rafael Catalá y hasta con Mariano Rajoy, en su etapa como presidente del Gobierno. Pero no ha visto recompensado su trabajo aún y los viales continúan en el estado que este vecino denunció.

José Luis Mercenaro solicita una mejor cobertura en la barriada de Montequinto, con cerca de 35.000 habitantes, y especialmente una mejora en la seguridad vial. En palabras de este vecino solicita que «existan controles de alcoholemia, de velocidad y de infracciones de tráfico en general, así como que se señalice correctamente los paso de peatones, porque no pueden estar pintados como paso de bicicletas y en caso de accidente no esté cubierto».

Por otra parte, en Dos Hermanas existen zonas que han sido señalizadas con luces destellantes u otros dispositivos que hacen más visibles los pasos de peatones por la noche. Esto mismo exige José Luis para la calle Tiberio y la Avenida de Montequinto, ya que además se trata de una zona muy cercana a pubs y establecimientos que se frecuentan por la noche.

Sus denuncias han llegado hasta al mismísimo Rey Felipe VI, siendo respondido con una negativa ya que «está fuera del ámbito de actuación de esta Casa». A través del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido respondido por parte de la delegación de movilidad que ha argumentado en un escrito que «es una vía de poco tráfico, que no la consideramos de carácter preferente por cuanto no existen registros de accidentes con victima alguna durante los cinco últimos años aún cuando sean leves, la densidad de tráfico es muy escasa en comparación con el viario principal, que aún así está correctamente señalizada de forma vertical en todos los cruces y tramos, que además y no existiendo exigencia legal alguna, está también señalizada de forma horizontal».

José Luis asegura que no cesará en su empeño y próximamente dirigirá su escrito al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Además, ha remitido al Fiscal Jefe de Seguridad Vial de Andalucía las firmas de los vecinos de la calle Tiberio y de la Avenida de Montequinto donde se solicita que el Ayuntamiento de Dos Hermanas actúe en consecuencia.