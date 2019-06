Dos Hermanas La exconcejala de Ciudadanos que abandonó el partido: «Siento mucho no tener 30 años ni ser una modelo» Florido Lozano fue concejala menos de dos meses tras la dimisión de Ana Gónzalez y ha abandonado el partido tras verse relegada en las últimas elecciones

Fran Vergara @abcdesevilla Dos Hermanas Actualizado: 05/06/2019 13:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Manuela Florido Lozano, número cinco de la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas en 2015 y que en mayo tomaba posesión del acta de concejal vacante en el grupo municipal de Ciudadanos al haberse incorporado al Gobierno andaluz la militante que ocupaba dicha vacante, deja el partido y lamenta «no tener 30 años ni ser una modelo».

Florido Lozano ha anunciado este lunes su baja en el partido naranja, al haber sido relegada «sin información alguna» al puesto 21 de la lista de este año y sufrir «desprecios y discriminación por residir en una de las zonas más humildes» de la localidad, ironizando además con que lamenta «no tener 30 años ni ser una modelo», sino que es «una mujer luchadora que ha demostrado un gran respeto y fidelidad» por la formación.

Tres de los miembros de la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Dos Hermanas renunciaron a figurar en la misma tras haberse publicado la relación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según informaban a Europa Press fuentes de la formación naranja, habían renunciado a figurar en la nueva candidatura, pese a estar incluidos en ella, el número 18, Antonio Joaquín Rodríguez de Torres Jaramillo; la numero 21, Manuela Florido Lozano, y la única suplente, Encarnación de los Ángeles Gala, al considerar los mismos que merecían ocupar puestos más altos de candidatura.

Ciudadanos, no obstante, aseguraba que ya había cubierto estas tres vacantes surgidas en la candidatura naranja a la Alcaldía nazarena, encabezada por el técnico en natación, empresario y fundador de la agrupación local de Ciudadanos, Fernando Carrillo, después de que la formación comunicase a Manuel Varela, aspirante a la Alcaldía nazarena por dicho partido en 2015 y promotor de la denuncia relativa al presunto «chantaje» orquestado para que renunciase a su candidatura, que finalmente no contaría con él para estos nuevos comicios municipales.

Menos de dos meses como concejala

En relación con esto, el pasado 9 de mayo, después de que Ana González Pinto renunciase al acta de concejal que ostentaba por Ciudadanos en el Ayuntamiento de Dos Hermanas tras ser nombrada como nueva coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer, el pleno del consistorio nazareno daba cuenta de la toma de posesión de dicha acta por parte de Manuela Florido Lozano, pues esta dimisionaria de la candidatura de 2019 figuraba como número cinco en la candidatura naranja de 2015 y por orden de lista le correspondía ocupar el acta.

Manuela Florido ha anunciado su baja en las filas de Ciuadanos a través de un comunicado rememorando que participó en la fundación de la agrupación nazarena de dicho partido y defendiendo que ha aportado a la formación naranja y al municipio «siempre en positivo», como «mujer luchadora, sencilla, humilde y con un gran sentido de servicio a los vecinos de Dos Hermanas", trabajando "duro para defender y hacer crecer al partido» frente a los efectos del presunto chantaje a Manuel Varela.

Por eso, ha lamentado que «sin información alguna», fuese relegada al puesto 21 de la candidatura municipal de este año. «Si me hubiesen comunicado que me iban a poner en ese número, les habría ahorrado el trabajo y la burocracia para quitarme de la lista», avisa Florido razonando que al asignarle el partido el puesto número 21 de la actual candidatura tras haber ocupado el quinto lugar en 2015, se le mostraba claramente «la puerta de salida», extremo que ha conectado con «muchos desprecios personales recibidos y la discriminación sufrida por residir en una de las zonas más humildes de Dos Hermanas».

Además, expone que cuando conoció el proyecto político de Ciudadanos «no era requisito imprescindible tener estudios universitarios», sino «sólo querer dar un paso al frente y trabajar por la ciudad». «Si esto hubiese sido imprescindible, no me hubiese ni afiliado», asevera avisando de que «la cosa ha cambiado ahora que Ciudadanos ya sí se conoce y es marca nacional» y alertando además de que el actual candidato a la Alcaldía nazarena, Fernando Carrillo, tampoco contaría con título universitario.

«Si eres hombre, no importa edad ni físico»

«¿Igualdad de oportunidades?», pregunta retóricamente respecto a esa «barrera» de los estudios universitarios que expone haber sufrido frente al caso del actual candidato. «Siento mucho no tener 30 años ni ser una modelo. Ya he dicho que soy una mujer luchadora, sencilla y humilde que ha demostrado gran respeto, trabajo y fidelidad por Ciudadanos», indica, avisando de que de otro lado, en la formación naranja «si eres hombre, no importa edad ni físico».

Así, Manuela Florido manifiesta que se siente «utilizada, engañada, anulada, despreciada, discriminada y estafada por el tiempo, trabajo, ilusión, dinero y confianza» depositados en el partido que ahora abandona.