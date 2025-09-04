La Diputación de Cádiz favorece la conciliación familiar en época vacacional con el programa Cuidaytos

La Diputación de Cádiz viene gestionando durante este verano el Programa Cuidaytos en las localidades de menos de 20.000 habitantes: tanto municipios como entidades locales autónomas, ELA. Este programa permite poner en marcha o reforzar servicios de atención y cuidados de menores de hasta 16 años durante los periodos vacacionales escolares y espacios temporales no lectivos.

La entidad provincial destinará en el año 2025 al programa Cuidaytos un importe de 414.451,63 euros, de los que 340.233,64 euros son para municipios de población inferior a 20.000 habitantes y 74.217,99 euros para las ELA. En 2025, segunda edición de esta iniciativa, la Diputación Provincial de Cádiz ha recibido una subvención excepcional de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables, para hacer realidad las diferentes acciones. El Plan Corresponsables es una iniciativa del Ministerio de Igualdad.

Hasta el 30 de septiembre, la Diputación emprende esta iniciativa a través del Servicio de Igualdad y Diversidad, del que es responsable Susana Sánchez Toro y está adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. El presupuesto asignado a Cuidaytos se aporta por adelantado a los ayuntamientos desde la Diputación y se distribuye conforme a diferentes tramos de población con cuantías que varían en función del número de habitantes y que oscilan entre los 6 mil y los 18 mil euros, que pueden ser destinadas a gastos de personal o de material.

El programa se celebra prioritariamente en dependencias públicas u otros espacios convenientemente autorizados al efecto para favorecer la conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes de hasta dieciséis años de edad, desde un enfoque de igualdad entre mujeres y hombres, crear empleo de calidad en el sector de los cuidados y dignificar y certificar la experiencia profesional de cuidado no formal.

La iniciativa se ha diseñado para la atención de menores de hasta 16 años que pertenecen a familias monoparentales, o que son hijas o hijos de mujeres víctimas de violencia de género o desempleadas de larga duración, o bien residen con familiares en situación de dependencia cuyo cuidado recae, mayoritariamente, en las madres durante la etapa de vacaciones. Cuidaytos reporta, por una parte, un respiro a las mujeres cuidadoras además de incentivar la contratación de personal técnico en disciplinas como las actividades socioculturales, ocio y tiempo libre, animación socio-deportiva, educación infantil, auxiliares de guardería o jardín de infancia, entre otras.