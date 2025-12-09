Los dinosaurios han 'invadido' esta ciudad de Cádiz: podrás ver ejemplares de tamaño real durante estas Navidades

Una ciudad de Cádiz ha vuelto a la época jurásica. Se trata de San Fernando, que esta Navidad está albergando la gran exposición 'Criaturas Jurásicas', un espectáculo de gran éxito pensado para toda la familia que ofrece una oportunidad única para descubrir en profundidad el apasionante mundo de los dinosaurios.

Durante el recorrido, los asistentes pueden contemplar réplicas animatrónicas a escala real que se mueven, respiran e incluso rugen. La exposición, además, cuenta con un gran número de actividades y juegos que pueden realizar tanto niños como adultos y que combinan aprendizaje y diversión.

Un espectáculo único

'Criaturas Jurásicas' se ha convertido en uno de los espectáculos de dinosaurios más importantes de España. Más de 400.000 personas disfrutaron el pasado año de esta fantástica exposición que cuenta con un gran número de actividades relacionadas con el mundo jurásico.

El recorrido completo incluye una interacción con réplicas animatrónicas de dinosaurios, una experiencia de realidad virtual, castillos hinchables tematizados para los más pequeños, una zona de paleontología para desenterrar esqueletos de dinosaurios, una exposición de fósiles, una zona de dibujo, un pequeño cine donde se proyectan documentales e incluso una zona de rider donde es posible experimentar la sensación de subirse encima de un dinosaurio.

Fecha, ubicación y entradas

La exposición 'Criaturas Jurásicas' se encuentra en este momento en una gran carpa ubicada en el parking del Centro Comercial Bahía Sur de San Fernando, donde permanecerá hasta el próximo 7 de enero. De lunes a viernes, el horario de visita es de 17:00 a 21:00 horas. Sábados, domingos y días festivos, el horario es de 11:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde.

Las entradas se pueden comprar a través de la web oficial de 'Criaturas Mágicas'. Tienen un precio de ocho euros para los adultos y de seis euros para los niños de entre 2 y 12 años. Se trata de un plan muy interesante para aquellos que quieran disfrutar de una actividad muy divertida pensada para toda la familia.