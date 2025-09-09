Un detenido tras la denuncia en Rota de una estafa en viajes con más de un centenar de afectados

Agentes de la Policía Nacional de Rota están desarrollando labores de investigación tras tener conocimiento de una presunta estafa múltiple atribuida a una persona que se hacía pasar por agente de viajes y que podría haber perjudicado a más de un centenar de personas. El supuesto autor, residente en la localidad sevillana de El Cuervo, ofrecía paquetes vacacionales a precios muy económicos, presentándose como intermediario de una agencia de viajes.

Según ha explicado la Policía Nacional, su principal vía de contacto con las víctimas era a través de la aplicación WhatsApp y el 'modus operandi' consistía en solicitar a los clientes el ingreso del importe de los viajes en diferentes cuentas bancarias a su nombre, justificando la urgencia con el argumento de que las ofertas eran limitadas en tiempo y disponibilidad.

Así, una vez recibido el dinero, en muchos casos no se ejecutaban las reservas y en otros se cancelaban posteriormente, reintegrando el importe solo en contadas ocasiones.

Por ello, en la mañana del pasado 6 de septiembre numerosas personas se presentaron en la Comisaría de la Policía Nacional de Rota para interponer sus denuncias, mostrando muchas de ellas un gran estado de ansiedad, ya que se trataba de viajes pagados por adelantado y sin seguro, al haberles exigido el presunto estafador esa condición para poder beneficiarse de los precios reducidos.

Hasta 7.000 euros

Las cantidades estafadas varían desde importes de 300 euros hasta otros de mayor cuantía, alcanzando incluso los 1.400, 3.000 y hasta 7.000 euros, según ha indicado la Policía, que ha explicado que los destinos ofertados eran muy diversos, incluyendo lugares nacionales e internacionales como París, Disneyland, Almería, Japón, Laponia, Tenerife, Hawái, Colombia o Nueva York.

