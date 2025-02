«La desembocadura del Guadalquivir es una autopista de narcolanchas y Marlaska no lo ve»

El delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Antonio Belizón, ha manifestado que la zona de la desembocadura del Guadalquivir «es una autopista» de narcolanchas pero «el ministro del Interior no lo ve, aunque los guardias civiles se lo están diciendo y no hace ningún caso«.

«O no nos quiere hacer caso o no lo quiere ver, o no lo puede ver, algo pasa porque esto no es lógico, esto ocurre todos los días, además demostrable con vídeos y con informes policiales, con detenciones y, lo peor de todo, con muertes», ha añadido en declaraciones a los periodistas a raíz de la muerte de un presunto narcotraficante en la noche de este lunes tras una persecución a 20 millos de la desembocadura del río.

Según ha explicado, la patrullera que ha actuado en la persecución, la 'Río Tiétar', es de las nuevas y cuanta con «la ventaja de que cogen una gran velocidad y tienen mucha estabilidad, mucha confianza a la hora de hacer maniobras, pero si no se tiene personal para la patrullera tampoco vale mucho».

«Es que estamos contando con los servicios mínimos, no tenemos más, no podemos hacer más y además ante unas situaciones de peligro. Es muy peligroso y no contamos con el apoyo de nuestro ministros del Interior ni de parte del Gobierno, porque se están mandando informes continuamente, se están mandando vídeos pero alguien no quiere ver la realidad, y la realidad está aquí«, ha incidido.

Cabe recordar que un presunto narcotraficante ha fallecido en la noche de este lunes tras una persecución a 20 millas de la desembocadura del río Guadalquivir a una narcolancha en la que transportaban droga que terminó colisionando con la embarcación de la Guardia Civil.

Según han indicado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz a Europa Press, en la embarcación, con tres motores, viajaban en total cuatro personas, de los que uno ha fallecido y otro herido, teniendo que ser trasladado en helicóptero hasta el hospital. Los otros dos están detenidos.

Los hechos se produjeron sobre las 21,45 horas, cuando a 20 millas de la desembocadura del río Guadalquivir la embarcación perteneciente al Grupo Marítimo del Estrecho de la Guardia Civil, 'Río Tiétar', avistó una embarcación semirrígida con fardos en su interior y tripulada por cuatro personas.

Caída al agua

Durante la intervención, cayó al agua uno de los cuatro tripulantes, al que, según ha señalado la Guardia Civil, se le lanzaron distintos medios de salvamento como un aro salvavidas, un chaleco salvavidas de la propia tripulación, un cabo e incluso una boya, «rechazando la ayuda que se le lanza desde la embarcación oficial de la Guardia Civil».

Además, uno de los agentes de la embarcación de la Guardia Civil se lanzó al agua para rescatarlo, siendo «también rechazada esta ayuda y siendo el agente empujado». Finalmente, el tripulante de la narcolancha resultó fallecido por causas que tienen que determinar los servicios sanitarios.