Culmina la obra del tren de La Cabezuela a la espera de su inauguración

La obra del tren de La Cabezuela ha tocado a su fin después de cuatro años de trabajo y dos décadas de espera. Las pruebas de carga y de circulación se llevaron a cabo con éxito el pasado verano cuando una locomotora con varios vagones hizo el recorrido desde la terminal portuaria de La Cabezuela hasta el entronque con la línea Cádiz-Sevilla. Casi cinco kilómetros de distancia de los que uno discurre por un viaducto que arranca en el suelo del astillero de Navantia-Puerto Real y descansa sobre el polígono del Trocadero, a la altura de la factoría de Alestis Aerospace.

La apertura antes de final de año de esta línea supone un impulso definitivo para las mercancías que llegan por barco a los muelles de La Cabezuela. Hasta ahora esa carga se transporta en camiones hasta la terminal logística ferroviaria de Jerez, situada en la Ciudad del Transporte, donde se carga en tren para su distribución.

La nueva línea es clave para distribuir con mayor rapidez las mercancías que llegan por barco al muelle de Puerto Real

La nueva línea de mercancías de La Cabezuela evitará este movimiento, es decir, permitirá el embarque 'in situ' la carga en tren para su distribución desde el mismo puerto. No obstante, la terminal de Jerez, según fuentes oficiales, seguirá operativa bajo la explotación de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, que seguirá derivando hasta ella la mercancía que llega por barco al puerto gaditano y que necesita del tren para su distribución. Cabe recordar que esta mercancía llega al puerto de Cádiz a traves de los ferrys con Canarias y es Concasa la que se encarga de su transporte en camión hasta la plataforma de Jerez para su distribución al resto del país y a Europa.

El Consejo de Administración de Adif (Administrador de las Infraestructuras Ferroviarias) aprobó en enero de 2021 la adjudicación del contrato de obra de esta nueva línea de mercancías en La Cabezuela a la UTE formada por Dragados y Tecsa Empresa Constructora. Se trataba de la construcción de la conexión ferroviaria de las instalaciones portuarias del Bajo de la Cabezuela, en Puerto Real, con la línea ferroviaria Sevilla-Cádiz. EL contrato contaba entonces con un presupuesto de adjudicación de 20.363.044,77 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. Esta cuantía ha sufrido una modificación, ya que durante los cuatro años que ha durado la obra se han tenido que resolver problemas con los servicios eléctricos, lo que ha provocado un retraso. Así, el sobrecoste ha sido de 1,3 millones de euros debido a los problemas suscitados a raíz de un cable de alta tensión soterrado y la elevación de otros que afectaban al paso de la línea.

Financiación

La obra ha sido financiada por Puertos del Estado con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y ejecutada por Adif, que se ha encargado de adaptar el proyecto a las condiciones y requisitos funcionales actuales de máxima interoperabilidad y operatividad de la infraestructura.

El ramal ferroviario de acceso al muelle del Bajo de la Cabezuela forma parte de las actuaciones previstas en la Línea Sevilla-Cádiz y se encuentra en el tramo Estación Aeropuerto Jerez de la Frontera-Cádiz y cuyo recorrido afecta únicamente al término municipal de Puerto Real. El objeto ha sido dotar de un acceso ferroviario de 4,402 km de longitud, a la zona del Muelle de la Cabezuela donde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya tenía construido un haz de vías. Este ramal tendrá a partir de ahora una gran importancia en el desarrollo de transporte de mercancías tipo graneles sólidos.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, giró el pasado enero una visita a la obra de tren de La Cabezuela, a la nueva terminal de contendores y al desarrollo de la reordenación de Tres Caminos. El ministro avanzó entonces que la línea ferroviaria estaría operativa a final de 2025. Toca ahora saber quién la explotará. La Autoridad Portuaria de la bahía de Cádiz (APBC) es la encargada de la concesión que pesa sobre la plataforma logística ferroviaria de Jerez, sin embargo, la línea de La Cabezuela necesita ahora un operador. La apertura de esta línea es clave para el desarrollo económico de la Bahía de Cádiz.