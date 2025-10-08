Cuatro guardias civiles heridos en otra persecución a una narcolancha por el Guadalquivir

La violencia y la continua presencia de las 'gomas' del narcotráfico por la costa de Cádiz sigue dejando sus evidentes consecuencias. Y su riesgo. Y de nuevo, este riesgo ha sido el que han asumido los agentes que perseguían a unos narcos empeñados en alijar droga o hacer trasvases por la desembocadura del Guadalquivir. En este nuevo capítulo negro en la provincia otra vez relacionado con estas organizaciones criminales, cuatro guardias civiles han resultado heridos de diversa consideración, aunque ninguno de ellos grave, cuando perseguían a una de estas 'gomas'.

Según ha podido saber este periódico, los hechos sucedían este pasado martes cuando los agentes del Servicio Marítimo de Cádiz detectaban una embarcación semirrígida por el curso del río y en uno de sus puntos intentaban interceptarla. Al parecer la lancha se aproximó a tierra a toda velocidad con la presumible intención de embarrancar la 'goma' y darse a la fuga pero por el contrario volvía a girar bruscamente lo que provocaba que para no colisionar la patrullera tuviera que dar otro fuerte giro y los efectivos que iban a bordo resultaran heridos. Uno de ellos llegaba a romper una ventana con su cabeza. La patrullera también sufría algunos daños. Todos los agentes, aunque lesionados, se encuentran fuera de peligro.

Precisamente este mismo miércoles la estela del narco también dejaba su marca de nuevo en otro de esos 'puntos negros' por los que actúan los traficantes de forma reiterada. En este caso eran hasta seis barcas 'petaqueras' -las que suministran gasolina- las que se aproximaban por la zona del castillo de Sancti Petri a surtir a otras dos 'gomas'. Dos de estas 'narcogasolineras' volcaban a la altura del Puente Zuazo dejando a flote por el parque natural cientos de garrafas, ocasionando un importante daño medioambiental en esta zona protegida.

Noticia Relacionada Detenido en Chipiona con 1.300 kilos de hachís y fusiles de asalto LA VOZ DE CÁDIZ Según ha explicado la Guardia Civil, la neumática fue avistada navegando por aguas de Chipiona realizando maniobras sospechosas para intentar tocar tierra por la Playa del Camarón

Noticia Relacionada Noche frenética en la costa de Cádiz en la lucha contra el narcotráfico: petaqueras, narcolanchas y cuatro detenidos L.V. El operativo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional se ha saldado también con 18 fardos incautados y un furgón y un coche lanzadera intervenidos

Mientras, por Gallineras, en la localidad de San Fernando, una intervención conjunta entre Guardia Civil y Policía Nacional finalizaba con la detención de cuatro personas, a los que se interceptaba cuando intentaban huir del lugar tras cargar. Los agentes han intervenido 18 fardos de hachís -727 kilos de droga-. También han incautado uno de los furgones donde se pretendía transportar la droga así como otro vehículo que hacía de 'lanzadera'.

Para los sindicatos policiales los recursos siguen siendo «insuficientes» y además persisten en denunciar que no se trata de casos aislados sino que «los hechos demuestran que son diarios y a todas horas». A este respecto, desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) instan a la subdelegada del Gobierno a que recorra un par de noches el litoral con los guardias civiles, como patrulla convencional, «nada preparado a bombo y platillo como se suele hacer cuando invitan a periodistas a conocer el servicio en seguridad ciudadana». «La realidad tal cual se muestra».