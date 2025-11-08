Correos presenta un sello dedicado al Puente de la Constitución de 1812 y un Tusello para La Tía Norica

Correos ha presentado dos sellos relacionados directamente con la provincia. Jerez y Cádiz son protagonistas de esta nueva edición filatélica. Así Correos ha presentado en Cádiz un nuevo sello dedicado al Puente de la Constitución de 1812, dentro de su serie filatélica Puentes de España, en el marco de Exfilna-Juvenia 2025. Esta emisión rinde homenaje a una obra de ingeniería que conecta la ciudad con el continente y se ha convertido en «símbolo de modernidad y desarrollo urbano».

Según ha informado la entidad, el acto de presentación ha tenido lugar en el Baluarte de la Candelaria y ha contado con las intervenciones del subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible, Rafael Guerra Posadas, el ingeniero jefe de la demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, Carlos Álvarez Merino, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera Hervás.

Al finalizar el acto se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor del sello al que se ha unido la presidenta de la Comisión Filatélica del Estado, Alejandra González Madrid. El sello, con un valor facial de tres euros y una tirada de 72.000 ejemplares, muestra una espectacular vista aérea del puente y su entorno, destacando su integración en la bahía gaditana y su imponente arquitectura. Tiene un formato horizontal de 74,6 x 28,8 mm y está impreso en offset sobre papel estucado, engomado y fosforescente.

Imagen del sello dedicado a Jerez LA VOZ

Asimismo, ha detallado que el Puente de la Constitución de 1812, también conocido como puente atirantado de Cádiz, es una de las mayores obras de ingeniería construidas en España en las últimas décadas. Con 3.092 metros de longitud, el 80 % de su trazado se desarrolla como puente o viaducto, con 34 pilas y dos torres, de las cuales nueve pilas y una de las torres están en el mar.

La presentación del sello del Puente de la Constitución de 1812 se ha celebrado durante el Día Juvenil de exfilna- Juvenia 2025, que cuenta con otras actividades como una muestra de dibujo al aire libre con Urban Sketchers Bahía de Cádiz y la presentación de un Tusello y una tarjeta Tusello que conmemoran el 40 aniversario de La Tía Norica, la emblemática compañía gaditana de títeres.

En el acto de presentación, además de la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera, han intervenido la coordinadora de la Mesa de Teatro de Participación ciudadana de Cádiz, Lola Garrido, y el director de La Tía Norica, Pepe Bablé.

Tusello es un producto de Correos que permite convertir imágenes en etiquetas autoadhesivas con todos los signos identificativos propios de los sellos. Por su parte, la tarjeta Tusello es una postal prefranqueada que incorpora el sello personalizado. La compañía de títeres es además protagonista del sello conmemorativo de Juvenia 2025, presentado el pasado día 6 de noviembre.

Por otra parte, el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, ha asistido a la jornada filatélica especial dedicada a la ciudad de Jerez, celebrada en el Baluarte de la Candelaria, dentro de dos de los eventos más relevantes del panorama filatélico nacional: la 63ª Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) y la 29ª Exposición Nacional de Filatelia Juvenil (Juvenia), que se desarrollan en Cádiz del 5 al 9 de noviembre.

Ambas exposiciones están organizadas por Correos y la Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Durante el acto se ha presentado oficialmente el sello conmemorativo dedicado a la candidatura de Jerez 2031 como Capital Europea de la Cultura, junto con su matasello y tarjeta entero postal.