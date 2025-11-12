La construcción de tres buques para la Royal Navy inglesa también sale de los despachos

La construcción de tres buques militares para la Royal Navy inglesa sigue adelante. Este proyecto naval supera fases en los despachos de Navantia, empresa adjudicataria de su construcción. Los astilleros de Puerto Real y Ferrol están implicados en esta obra.

De hecho, el programa FSS (Fleet Solid Support) de buques logísticos para Reino Unido, así se denomina, ha superado con éxito un hito crucial al haber finalizado la CDR (Critical Design Review), que marca la transición del diseño a la fabricación de los tres buques. Esta revisión integral del diseño por el Ministerio de Defensa británico ha evaluado el diseño completo y detallado de las embarcaciones, desde la estructura del casco hasta el equipamiento. La revisión abarcó la integridad estructural general, los estándares de seguridad, la sostenibilidad medioambiental, la minimización de riesgos y la integración de sistemas militares

La CDR, que sigue a la PDR (Preliminary Design Review) de octubre de 2024, se ha celebrado tanto en Belfast como en Cádiz, donde equipos técnicos británicos han estado participando en un programa de transferencia de conocimientos. Este programa permite que los equipos británicos trabajen junto a sus homólogos españoles, aprendiendo técnicas y procesos avanzados de construcción naval que se implementarán en los astilleros del Reino Unido.

Detalles de la última reunión NAVANTIA

Los tres buques FSS son modernos buques de reabastecimiento de sólidos para la Royal Fleet Auxiliary, cada uno con 216 metros de eslora, equivalente a dos campos de fútbol de la Premier League. Serán los buques militares más grandes del Reino Unido, a excepción de los portaaviones.

Estos buques suministrarán provisiones, municiones y suministros vitales a los buques de guerra de la Royal Navy en alta mar, mejorando la capacidad de ataque de portaaviones del Reino Unido y apoyando las operaciones de seguridad marítima en todo el mundo.

El programa FSS representa un doble objetivo estratégico: proporcionar una capacidad operativa crítica a través de tres buques de apoyo de nueva generación, al tiempo que reconstruye la capacidad soberana de construcción naval del Reino Unido mediante la modernización de los astilleros británicos, la transferencia de tecnología desde los astilleros españoles de Navantia SA y el desarrollo de la fuerza laboral.