La Confederación de Empresarios de Cádiz premia el compromiso con la sostenibilidad de doce empresas

La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) ha premiado a doce empresas locales por su labor en la integración de la sostenibilidad en su estrategia y gestión empresarial. La CEC distingue a empresas y entidades, propuestas por la propia Confederación y por las Asociaciones Empresariales integradas en la misma, que destinen recursos y esfuerzos en iniciar o fortalecer procedimientos y prácticas en el marco de la sostenibilidad.

El acto de este lunes se enmarca dentro del V Certamen de Reconocimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa financiada por la Diputación Provincial de Cádiz. El certamen tiene como objetivo promover la adopción efectiva de los criterios ESG en la gestión de las organizaciones de la provincia. La cooperación entre instituciones y empresas constituye uno de los pilares del programa Dipuinnova +, impulsado por la administración provincial para impulsar la innovación y la sostenibilidad a nivel local.

Los galardonados en este quinto certamen han sido: Bicicletas Valdés, Camping Pinar San José, Centro comercial Luz Shopping, Circet España, DSA Grupo, Grupo Arsenio, Hotel Barceló Conil Playa, La Residencia Puerto Hotel & SPA, Legumbres Pedro, S.L, Luis Caballero, S.A, OPISION-Te queremos Ver y Valoriza Servicios Medioambientales.

«Las empresas tienen que evolucionar»

José Andrés Santos, presidente de la CEC, ha destacado que «las empresas tienen que evolucionar como evoluciona la sociedad». Un modelo de evolución «que es el de la sostenibilidad», una palabra «muy grande», y que «no solo habla de medioambiente», sino también de «calidad en lo que se fabrica, un empleo justo, una sociedad compartida y responsable con el entorno».

«Las empresas tienen que adaptarse a esta evolución», ha afirmado. El presidente de la CEC ha reconocido que para una entidad «no es fácil transformar una empresa que esté consolidada a un nuevo sistema de energía, a un nuevo sistema de proceder, a una gobernanza nueva».

Para Santos, «la importancia de una transformación como esta no depende de la voluntad de un directivo de una empresa, también de una organización completa de todo el equipo de la empresa».

Por otro lado, la diputada provincial Vanesa ha puesto el foco en el «reconocimiento al trabajo», pero también «en el desarrollo de las empresas en las relaciones con sus trabajadores y clientes y en el impacto medioambiental importante para ese desarrollo sostenible».

«Desde Diputación hacemos una apuesta firme de la sostenibilidad» y « agradecemos la labor de las empresas para que las provincia de Cádiz avance en lo social».

«La sostenibilidad forma parte de nuestro ADN»

Jacob Jiménez Garrido, CEO de DSA Grupo, ha recogido el premio otorgado por la CEC a su entidad, donde la sostenibilidad «forma parte de nuestro ADN», ya que «para nosotros no son simplemente unos indicadores, sino es una palanca de cambio cultural real que integramos de dentro hacia afuera e intentamos que se visibilice».

Jacob Jiménez recibe el premio a DSA Grupo Nacho Frade

«Este premio para nosotros es un orgullo y un reconocimiento a ese ADN del equipo de DSA que verdaderamente se lo cree, que es un poco donde se marca la diferencia».

En palabras de Jiménez Garrido, «creo que no debemos en ningún caso renunciar a ver la sostenibilidad como algo positivo», que tiene «un doble impacto, el impacto beneficioso que tiene en el medio y, por supuesto, la oportunidad de negocio que supone el aprovechar la descarbonización, la digitalización, la gestión de residuos, la valorización como oportunidades de negocio y una firme apuesta de las empresas europeas por marcar la diferencia tecnológicamente hablando y a nivel de compromisos de sostenibilidad».

