Las comidas de empresa, un respiro para la restauración gaditana: «Si no hubiera, tendría que cerrar en invierno»

El cartel de 'cerrado por vacaciones' no impide que el teléfono no pare de sonar. Eva, dueña del restaurante Casa Tino & Sinónimo, descansa junto a su plantilla para coger fuerzas para lo que se avecina. A pesar de que la reja del local no esté levantada, son muchas las personas que ya preguntan por los menús de las comidas de empresa. «En octubre empezamos a recibir llamadas para las comidas de empresa. Ha sido algo excepcional. A la fecha en la que estamos, han aumentado las reservas respecto al año pasado», explica. Formadas por mesas muy numerosas y menús cerrados que facilitan el servicio, las comidas de empresa se han convertido en un balón de oxígeno para una restauración gaditana que nota cómo cada año estas citas se adelantan más.

Juan Carlos Morales, propietario del restaurante El Farito, en Chiclana, espera las comidas de empresa como agua de mayo. En cierta forma son un alivio para sus cuentas. Nada más y nada menos, les permiten mantenerse abiertos. «Si no hubiera comidas de empresa, tendríamos que cerrar», confiesa. Las reuniones navideñas de trabajo son un salvavidas con el que pueden sobrevivir al «trance de octubre, noviembre y diciembre», fechas «muy duras» para los establecimientos situados en La Barrosa.

La Navidad ayuda a mantener abiertos a muchos restaurantes en los meses de otoño e invierno

Allí, la imagen de los meses de otoño e invierno nada tiene que ver con el trasiego de personas que se vive en verano. Ahora, los restaurantes que se pueden permitir abrir son tan solo una pequeña minoría; por eso, este tipo de encuentros son fundamentales para estos negocios que dan vida a la zona y mantienen puestos de trabajo, a pesar de que no obtengan beneficios. «El invierno es muy duro, hay días que no vendes nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, los gastos te comen, te absorben. Tenemos que hacer una inversión de lo que ganamos en verano para invertirlo en invierno y asumirlo como pérdida por llamarlo de alguna manera, aunque realmente no lo sea porque se mantiene a la plantilla. Pero lo que es la empresa sí sufre, o sea, lo que son los beneficios de la empresa se resienten«, explica el hostelero. Para los restaurantes como el suyo, la navidad ayuda a »mantener« el establecimiento abierto.

Al igual que en Casa Tino & Sinónimo, el teléfono en El Farito empezó a sonar a mediados de octubre para los primeros encuentros de empresa. Al otro lado del móvil, las reservas se agendaban antes incluso de que los pequeños de la casa se coman su primera chocolatina del calendario de adviento. ¿La razón? Diciembre es un mes muy corto por el puente y, a partir del día 20, se suelen compartir esos momentos entre familiares y amigos. Por eso, para evitar que se acumulen todas las comidas, muchas empresas deciden adelantar sus reuniones navideñas, incluso a finales de noviembre. «Estamos viendo cómo están aumentando las comidas de empresa en noviembre, que ya tiene un poco de sabor a Navidad», afirma Juan Carlos Morales, quien sostiene que ya tiene reservado el 60% de las mesas disponibles. Gracias a esto, pueden «cubrir un poco los gastos» de un mes en el que tradicionalmente «todo el mundo cierra».

Folleto publicitario de un restaurante para cenas navideñas francis jiménez

Uno de los restaurantes en los que habitualmente las empresas deciden celebrar sus reuniones es Ventorrillo El Chato. Hace pocos días, su salón acogió la cena de una gran empresa agrícola a nivel nacional con 28 comensales. Fue una prueba de lo que se aproxima, aunque entre fogones y los camareros que portan las bandejas están más que acostumbrados a los ajetreados servicios de las fechas navideñas. «Solemos trabajar con mesas numerosas a lo largo del año, por ejemplo, con laboratorios médicos o cenas de incentivo como la de la compañía agrícola», expresa Álvaro Córdoba, propietario del mítico establecimiento, quien ha notado un cambio de tendencia en este tipo de reuniones: la cena de empresa se ha convertido en comida. Es decir, la noche ha pasado a un segundo plano y ya las personas prefieren disfrutar de la luz del día. «La gente cada vez sale menos de noche, se han perdido un poco, y ahí sí que nos hemos resentido más».

Las cenas de empresa han pasado a ser almuerzos, dado que cada vez más personas deciden salir de día antes que de noche

También asegura que las primeras reservas se realizaron a mediados de octubre y que ya tiene la mayoría de los sábados completos. Sin embargo, que muchas de estas reuniones de trabajo se celebren durante el fin de semana no siempre es positivo, puesto que son días en los que los restaurantes ya suelen tener bastante carga de trabajo.

Mesas numerosas

Más de 15 personas por mesa. Aproximadamente, ese es el número mínimo de comensales que conforman las mesas de las comidas de empresa, unas reuniones que, según señalan los hosteleros, han sufrido cambios en su manera de celebrarse. Antes, las grandes empresas organizaban los encuentros con la totalidad de la plantilla, mientras que actualmente suelen dividirse por departamentos. «Mejor así porque se puede gestionar mejor. Es más fácil prestar servicio a cuatro grupos de 30 que a uno de 120 de la misma empresa. Además, así es mejor también porque tienes más variedad de clientes«, explica Juan Carlos Morales, cuyas reservas alcanzan de media los 25 o 30 comensales.

Para ofrecer una buena atención, los menús cerrados son fundamentales. Gracias a este formato, lejos de ser días complicados como pueden parecer debido a las mesas tan numerosas, son los servicios más sencillos del año. «A nosotros los menús nos facilitan incluso el trabajo, porque el cliente ya ha elegido previamente qué va a comer y aquí tan solo elige el plato principal, entre tres o cuatro opciones que solemos tener en carta. Entonces, rotamos el stock y no supone un trabajo mayor», explica Álvaro Córdoba. Además de la calidad, uno de los factores que influyen a la hora de elegir un restaurante u otro es el precio, un aspecto por el que este año «se pregunta más».

«Diciembre es el mes de agosto para la restauración»

La navidad es una fecha vital para la hostelería de una provincia que lucha por alcanzar la desestacionalización. ﻿Las personas salen de casa y se echan a la calle para disfrutar del ambiente navideño, de las luces y de la gastronomía con familiares y amigos. La dinamización de los municipios durante esos días es clave para estos establecimientos y comercios, que sienten el primer impulso antes de la llegada de la Navidad con la iniciativa de la Diputación 'Cádiz Vale +'. «Hacen falta más ayudas como el programa 'Cádiz Vale +'», afirma Juan Carlos Morales, quien pone de relieve la necesidad de llevar a cabo más propuestas como esta: «Hacen falta más cosas». En 2023, las ventas derivadas de esta campaña superaron los seis millones de euros para el comercio. La aportación de la Diputación de Cádiz para esta nueva edición roza los 900.000 euros.

Programas como 'Cádiz Vale +', importantes para el sector

La Federación de Empresarios de Hostelería de la Provincia de Cádiz (HORECA) confirma la tendencia que describen los hosteleros gaditanos: las reservas se realizan cada vez con mayor antelación, sobre todo en los establecimientos más demandados para no quedarse sin sitio. «Diciembre es el mes de agosto para la restauración», sentencia Antonio de María, presidente de HORECA, quien también destaca la importancia para el sector de las fiestas navideñas más aclamadas de la provincia: las zambombas de Jerez.

Es tal el boom que vive la Navidad de Jerez, con calles prácticamente intransitables debido a la gran cantidad de personas que hay, que el Ayuntamiento se ha visto obligado a tomar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos y la limpieza de la localidad. Por una parte, se han instalado 13 videocámaras repartidas por toda la ciudad, así como se va a reforzar el transporte público de autobuses y taxis, el servicio de limpieza 24 horas y se van a poner a disposición de la ciudadanía mayor cantidad de baños públicos. «HORECA se muestra satisfecha por que este año el Ayuntamiento vaya a poner en marcha un plan especial dirigido con cámaras las 24 horas del día para un control en todo momento y un plan de limpieza especial para que cuando amanezcan la ciudad la ciudad esté perfectamente en estado de revista», afirma el presidente de la entidad.

El olor a castaña asada ya empieza a conquistar las calles y con él, los distintos restaurantes de la provincia ultiman los detalles y cierran las últimas reservas de comidas de empresa. Para muchos negocios, estas numerosas mesas son el respiro necesario que les permite mantener vivos los sabores de nuestra tierra, también durante los meses de otoño e invierno.