Así es la ciudad de Cádiz donde nació el actor Álvaro Morte: es conocida por su tradición marinera y su fantástico entorno natural

Álvaro Morte se ha consolidado durante los últimos años como uno de los actores más importantes de nuestro país. Ha participado en más de 20 series y varias películas y alcanzó una fama mundial gracias a su papel de 'El Profesor' en la serie 'La Casa de Papel', el trabajo más destacado de su amplia trayectoria.

Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, hay un aspecto relacionado con la vida del actor que mucha gente desconoce. Y es que Álvaro Morte nació en la provincia de Cádiz, más concretamente, en Algeciras. Se trata de una ciudad de más 120.000 habitantes que es conocida, sobre todo, por tener uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, aunque también cuenta con un interesante patrimonio y un fantástico entorno natural.

Así es Algeciras, la ciudad donde nació Álvaro Morte

La ciudad de Algeciras se encuentra en pleno Estrecho de Gibraltar, un lugar privilegiado por su ubicación geográfica. Es el motivo por el que su increíble puerto se ha convertido en uno de los más activos e importantes del mundo, pues supone la puerta de entrada de Europa y África, tanto para el transporte de mercancías como para el de pasajeros.

Imagen de las terminales de mercancías del puerto de Algeciras la voz

Pero más allá del mar, Algeciras también es conocida por su fantástico patrimonio histórico. La ciudad cuenta con varios yacimientos de gran interés como los hornos romanos de El Rinconcillo, la factoría de salazones de la calle San Nicolás o el Parque Arqueológico de las Murallas Meriníes, entre otros.

Algeciras, además, cuenta con un centro histórico de gran belleza formado por calles y plazas muy encantadoras, como la Plaza Alta, donde es posible visitar la Iglesia de la Palma, la Plaza de San Juan o la Plaza de San Isidoro. La Villa Vieja, la Escuela de Arte o el vanguardista edificio del mercado de abastos son otros lugares de gran interés.

Imagen de la Plaza Alta de Algeciras Falconaumanni

Su entorno natural

Otro aspecto muy destacado de Algeciras es que cuenta con un entorno natural único. La ciudad se encuentra justo al lado del Parque Natural de Los Alcornocales, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa conocido por su belleza y su gran biodiversidad. Por eso es un lugar ideal para realizar rutas de senderismo, observar la naturaleza y disfrutar de paisajes naturales extraordinarios.

Son algunas de las características más importantes de Algeciras, la ciudad que vio nacer al actor Álvaro Morte y que está considerada como una de las más importantes de la provincia de Cádiz por su fantástica ubicación geográfica y su gran patrimonio histórico.