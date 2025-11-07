Estos son los cinco pueblos de Cádiz que optan a ser 'pueblos mágicos' de España 2025: puedes ganar un premio sólo por votar

Como ocurre cada año por estas fechas, la organización 'Pueblos Mágicos' vuelve a abrir las votaciones para que la gente pueda elegir al mejor pueblo mágico de cada región de España 2026. En el caso de Andalucía, los participantes podrán votar entre un total de 52 municipios de las ocho provincias.

Cinco de ellos se encuentran en la provincia de Cádiz y son pueblos muy conocidos por su belleza y su gran encanto. Se trata de Alcalá de los Gazules, Bornos, Chipiona, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra, que podrán convertirse en el pueblo más mágico de Andalucía en caso de ser los más votados.

1 Imagen de la localidad gaditana de Alcalá de los Gazules Diputación de Cádiz Alcalá de los Gazules

Ubicado en pleno Parque Natural de los Alcornocales, Alcalá de los Gazules es un municipio muy conocido por el maravilloso entorno natural que lo rodea. Tiene calles estrechas y empedradas y casas encaladas típicas de los pueblos andaluces, además de contar con un patrimonio histórico de gran interés, con monumentos muy destacados como su castillo o la iglesia de San Jorge Mártir.

2 Imagen de Bornos la voz Bornos

El municipio de Bornos se encuentra en la Sierra de Cádiz junto al gran embalse que lleva su mismo nombre. Es conocido, sobre todo, por su rica historia y su gran patrimonio. El Palacio de los Ribera o la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, son algunos de los lugares más destacados. Se trata de un lugar único para disfrutar de la historia y de la naturaleza.

3 Imagen de Chipiona la voz Chipiona

Chipiona se ha convertido en uno de los municipios costeros más populares de la provincia de Cádiz. Un pueblo muy conocido por sus increíbles playas de arena fina y dorada y su fantástico ambiente, sobre todo, durante los meses de verano. Tiene una oferta de ocio muy variada y cuenta con monumentos de gran interés como el santuario de la Virgen de Regla o su emblemático faro.

4 Imagen de Villaluenga del Rosario Turismo Cádiz Villaluenga del Rosario

Villaluenga del Rosario se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema y tiene el honor de ser el pueblo más alto y el más pequeño de Cádiz. Tiene un encanto único y es conocido, sobre todo, por su famoso queso payoyo y su emblemática plaza de toros, la más antigua de la provincia. Su Iglesia de San Miguel también es un lugar de gran interés turístico.

5 Imagen de Zahara de los Atunes N.G. Photographie Zahara de los Atunes

Zahara de los Atunes es uno de los pueblos más conocidos de la costa de Cádiz. Sus increíbles playas vírgenes de arena dorada y agua cristalina y su extraordinaria gastronomía, con el atún rojo como principal protagonista, han convertido a este pueblo gaditano en un destino idílico para el turismo costero durante los meses de verano.

Así puedes votar y participar en un sorteo

La votación para elegir al mejor pueblo mágico de cada región de España se realiza a través de la web de la organización y finalizará el próximo lunes 10 de noviembre a las 23:59 horas. El resultado de los ganadores se conocerá sólo una semana después, el día 17.

Las personas que voten, además, entrarán en el sorteo de 10 libros de las '18 Rutas Mágicas por España', una especie de guía donde se ofrecen planes de gran interés para descubrir algunos de los pueblos más encantadores de España.