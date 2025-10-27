Cinco meses en el corazón del Índico: la fragata Navarra vuelve a casa tras comandar la operación Atalanta

La fragata Navarra ha vuelto a casa. Tras cinco intensos meses de navegación y operaciones en el océano Índico y el Cuerno de África, el buque de la Armada Española ha atracado en la base naval de Rota, poniendo fin a un despliegue en el que ha ejercido como buque de mando de la operación europea Eunavfor Atalanta, dedicada a la lucha contra la piratería y la protección del tráfico marítimo en una de las zonas más estratégicas del planeta.

Durante este tiempo, la Navarra, bajo el mando del capitán de fragata Valentín Calvar Cerecedo, ha recorrido más de 27.000 millas náuticas -unos 50.000 kilómetros- en 153 días de navegación, tras zarpar de Rota el pasado 27 de mayo.

El comandante Calvar ha destacado el esfuerzo y la entrega de su dotación durante esta larga misión. «La tripulación ha superado todas las dificultades y el desgaste propio de un despliegue de cinco meses, manteniendo siempre la cohesión y el buen ambiente a bordo», subrayó, expresando su orgullo por «la dedicación y el compromiso de un excelente equipo de marinos».

Mando multinacional y cooperación internacional

En esta rotación, la Navarra ha servido además como buque insignia de la operación, con el contralmirante español Francisco Javier Vázquez Sanz al frente del mando europeo (Force Commander). A bordo, su Estado Mayor ha contado con la participación de militares de distintas nacionalidades (Corea del Sur, Serbia, Montenegro e Italia), reflejo del carácter multinacional de la misión.

El despliegue ha incluido una amplia variedad de capacidades: un equipo médico con medios quirúrgicos, un destacamento de Infantería de Marina, efectivos de Operaciones Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial, y una Unidad Aérea Embarcada compuesta por un helicóptero SH60-B y un dron Scan Eagle, fundamentales para las tareas de vigilancia y reconocimiento marítimo.

Escalas estratégicas y cooperación con países africanos y asiáticos

A lo largo de estos meses, la Navarra ha hecho escala en diversos puertos del continente africano y de la península arábiga: Yibuti, Mombasa (Kenia), Dar es Salam (Tanzania), Antsiranana (Madagascar), Port Victoria (Seychelles), Salalah y Mascate (Omán). En cada una de estas paradas, la dotación ha participado en actividades de cooperación y adiestramiento con las fuerzas armadas locales, además de recibir a embajadores y autoridades civiles y militares.

El Ministerio de Defensa ha subrayado también que el buque español ha tomado parte en varios ejercicios conjuntos con actores clave en la seguridad marítima de la región, entre ellos las marinas de Kenia, Somalia, Corea del Sur, Japón, Italia e India, así como con otras misiones europeas desplegadas en la zona.

España, compromiso constante con la seguridad marítima

La operación Atalanta nació en 2008 como la primera misión naval de la Unión Europea, tras las resoluciones de la ONU que respondían al incremento de los actos de piratería frente a las costas somalíes. Desde entonces, su objetivo ha sido proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos, garantizar la libertad de navegación y contribuir a la estabilidad regional.

España ha desempeñado un papel clave desde el inicio. Es el único país europeo que ha participado de forma ininterrumpida desde el lanzamiento de la operación, y desde 2019 lidera su cuartel general desde la base de Rota, consolidando el papel de la Armada Española como referente en las misiones internacionales de la UE.

Con su regreso, la Navarra cierra un nuevo capítulo en su historial de servicio, dejando atrás más de cinco meses de esfuerzo, cooperación y presencia española en una de las misiones más emblemáticas de la política de defensa europea.