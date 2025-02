Soge Culebra: «También te puedes desahogar abriéndote a la gente y buscando la visión más positiva»

Soge Culebra es un chico murciano de 24 años al que le apasiona «muchísimo» la música y que llega a Chiclana, a Concert Music Festival, este lunes con ganas de darlo todo. «Le tengo mucho cariño a Cádiz y será un concierto especial por el sitio y porque me desvivo por la música. Me hace mucha ilusión cantar en ese sitio tan chulo».

Gabriel Gómez, que así se llama Soge Culebra, es más cercano y normal de lo que muchos piensan. Bajo su aparente frialdad hay una persona afable, familiar, tranquila y, como no, amante de las serpientes. Confiesa que no es muy amante del bullicio y que disfruta teniendo sus momentos de soledad. Cuando se le pregunta por sus inicios en la música reconoce que no puede hablar de una fecha exacta porque todo empezó de una forma muy natural. Era «muy pequeño» y recuerdo que con «doce o trece años ya escribía mis primeras letras». Su tío tenía un estudio y siempre estuvo rodeado de un ambiente muy creativo. «A mi tío y a mi padre les encanta la música y se lo pasan en grande. A mí me han contagiado esa afición y vivo de la misma manera esta pasión»

Su incursión profesional en la música estuvo marcada en sus inicios por sonidos hip hop y reggae pero desde hace cinco años Soge Culebra ha evolucionado hacia sonidos más electrónicos y urbanos y se nota su querencia hacia la música más orgánica.

Este lunes llegará a Chiclana con un espectáculo muy visual que cuenta con una escenografía muy cuidada. «Llevamos una gran tribu de gente que nos ayuda en los shows. Trabajamos mucho nuestras canciones y está todo muy currado. Apostamos por el esfuerzo, la música colorida y la energía. Este proyecto involucra a muchas personas. Ha sido un proceso muy largo y pero hemos conseguido un gran resultado final», confirma refiriéndose a su último trabajo, 'Storm', donde el artista conduce al espectador a través de una tormenta ficticia que le obliga a enfrentarse a retos personales y situaciones cotidianas. Se trata de un álbum ecléctico compuesto por 10 temas en solitario y con algunas colaboraciones como las del cantante y compositor madrileño Quevedo ('No pienso llamar'), el venezolano Micro TDH ('Baladas') y el rapero Saiko ('Sólo una última vez') . Temas que hacen brillar la singular voz de Soge Culebra que avanza que en Sancti Petri no se limitará a cantar temas de 'Storm' ya que también recuperará algunos de los éxitos más reconocidos de su trayectoria.

«Estoy trabajando en un proyecto muy especial al que le he llamado 'Energía' y donde reflexiono sobre las cosas importantes en la vida. En ocasiones sobre dimensionamos cosas que nos quitan años de vida y que realmente no son tan necesarias. Lo importante está en la energía de uno mismo, en la energía positiva, en sentirse bien». Este es el germen de un nuevo disco que corre parejo a una nueva etapa en la música de Soge Culebra en la que van a predominar los acordes alegres y los sonidos tropicales. «Soy muy de escribir cuando quiero desahogarme pero me he dado cuenta de que uno también se puede desahogar abriéndose a la gente y buscando la visión más positiva de la vida».

Aunque 'Energía' se publicará previsiblemente tras el verano, en octubre, ya hemos conocido algunos adelantos como 'Una fantasía', una canción que llega de la mano de los productores colombianos The Rudeboyz, reconocidos internacionalmente y que han trabajado con otros artistas de renombre como Maluma o J Balvin. Otro de los singles es 'Ibiza' donde el músico cartagenero colaboró con Lucho RK para ponerle banda sonora a los primeros días de reality televisivo 'Supervivientes All Stars'. En 'Basilisco', un tema que habla de la tentación de tener un encuentro sexual con la persona soñada, el cantante ha rendido homenaje a su tierra con un vídeo grabado en el desierto de Mahoya, en Murcia. «Ahora estoy en Barcelona, estoy grabando el videoclip del cuarto single y después ya bajaremos a Chiclana».

El artista asegura que le gusta Cádiz aunque la visita a la capital gaditana es una asignatura pendiente. Sí que ha estado en Jerez, de donde conserva muy buenos recuerdos de cuando estuvo grabando unos temas ya hace algunos años, y también conoce El Puerto, un enclave que descubrió de la mano de su novia. Y tras su concierto en Chiclana... «haré parada en Murcia». Y será una parada con fonda porque el artista asegura risueño que se tomará un descanso del 12 al 31 de agosto en su casa. «Ya llevo un trote bastante largo y creo que me merezco cerrar los conciertos de agosto en un sitio tan bonito como Cádiz y parar para tomar unas vacaciones en Murcia», concluye.