«Prohibido ensuciar, hacer ruido o dejar el coche tirado»: Chiclana prepara su guía de convivencia ciudadana

El Gobierno municipal trabaja en la redacción de una Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana que, tras un periodo de consulta previa, comienza la fase de redacción, previa a su aprobación inicial. Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González, quien ha destacado que «se trata de una Ordenanza que va a regular distintos aspectos, entre ellos, la limpieza viaria, normas de conducta en el espacio público, uso de zonas verdes y playas, contaminación acústica, abandono de vehículos, recogida de animales, etcétera…».

«Se trata, por tanto, de cuestiones que ya se recogen en distintas delegaciones municipales, aunque algunas son nuevas, y que se funden en una única Ordenanza de Convivencia Ciudadana», ha aclarado la primera teniente de alcalde, quien ha indicado que «la FEMP tiene redactada una ordenanza tipo y algunas ciudades como la nuestra ya se han puesto a trabajar en ello».

Hay que resaltar que, una vez firmada la providencia para el inicio de esta Ordenanza, se ha llevado a cabo un periodo de consulta pública previa de 15 días, sin que se haya presentado sugerencia alguna por parte de la ciudadanía. Y el siguiente paso es la redacción del borrador de la Ordenanza de cara a su aprobación inicial. «En ese paso estamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Chiclana, con el objetivo de poder tenerlo en el menor tiempo posible», ha comentado.

Asimismo, la primera teniente de alcalde ha destacado que «la Ordenanza contará con una serie de infracciones y sanciones por ir en contra de la normal convivencia ciudadana, que pueden ser leves, graves y muy graves. Asimismo, existirán una medidas de ejecución forzosas, en el caso de no cumplir con las resoluciones». «En definitiva, la Ordenanza prevé unas normas básicas de conducta en nuestra ciudad», ha concluido.