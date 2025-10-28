La Policía Local de Chiclana clama por su seguridad y la de los ciudadanos: «Nos sentimos desprotegidos ante el aumento del narcotráfico»

Más de medio centenar de policías locales de Chiclana se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento y en el Pleno municipal para exigir más medios personales que «garanticen la seguridad ciudadana y la de los propios agentes«, mejoras en las condiciones laborales y la dimisión del delegado de Seguridad, José Manuel Vera, por su «gestión» y la «falta de diálogo» con los sindicatos para solucionar los problemas de seguridad de la localidad. «Nos sentimos desprotegidos. Las mafias del narcotráfico se están trasladando desde el Campo de Gibraltar hacia nuestras costas y cada día tenemos alguna intervención relacionada con el petaqueo de gasolina. Se nos reclama para labores de apoyo en intervenciones donde hay uso de armas de fuego«. ha lamentado Álvaro Vega, portavoz del sindicato mayoritario UPLBA Chiclana. Prácticamente la totalidad de la plantilla, excepto los mandos y los agentes que están de servicio, han lanzado consignas como »sin policías no hay seguridad«, »Vera vete ya« y »se vende concejal de inseguridad«.

Los policías locales denuncian un descenso del número de efectivos en los últimos años, mientras el narcotráfico gana presencia en la ciudad con episodios recientes como el petaqueo, el robo de gasolina, embarcaciones y motores del propio depósito municipal, la persecución a unos narcotraficantes que terminó con el vehículo estrellado en la cafetería El Campito, o el violento crimen cometido por ocho encapuchados en el Pinar de los Franceses. En 2008, Chiclana, con una población de 76.000 habitantes, disponía de 21 agentes por turno; sin embargo, los sindicatos policiales denuncian que actualmente, con más de 93.000 habitantes censados y 300.000 en verano, se cuenta con 11 agentes por turno «en el mejor de los casos». «La realidad es que en las calles lo normal es que haya dos patrullas, es decir, cuatro policías para combatir toda la problemática que hay en una gran ciudad como Chiclana», denuncian.

Manifestación de los policías locales por las calles de Chiclana

Según David Martín, de UPLBA Chiclana, la plantilla de la Policía Local de Chiclana está conformada por 103 agentes; no obstante, el portavoz del sindicato señala que, del total, en torno a 70 agentes atienden a la ciudadanía, el resto son «mandos que ocupan un puesto en turnos de mañana fijo de lunes a viernes». Además, asegura que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla para la ciudad 150 policías, medio centenar más de los disponibles en la actualidad.

En este sentido, el Gobierno local anunció precisamente el pasado 27 de octubre la incorporación de tres nuevos agentes de movilidad, de las cinco plazas ofertadas. Los policías locales de Chiclana aseguran que las «condiciones laborales» y la «inseguridad» provoca que «ningún otro policía quiera venir a Chiclana». «De cinco solamente tres, y después de bastante tiempo, han querido venir a prestar servicio a Chiclana, y de hecho siguen quedando dos plazas desiertas que el Ayuntamiento se la está viendo y deseando para conseguir que otros policías de otros municipios vengan aquí a prestar servicio, puesto que las condiciones no son idóneas y no son buenas», lamenta Álvaro Vega. Según UPLBA Chiclana, hasta nueve agentes de movilidad han renunciado a prestar servicio en Chiclana para trasladarse a otros municipios de la provincia.

En relación con la contratación de 21 agentes tras el proceso de oposición, los policías locales son tajantes y denuncian que «se está vendiendo humo». «Estos efectivos se integrarán para sustituir las jubilaciones producidas en los últimos tres años. La llegada de nuevos agentes no es una solución real, porque será demasiado tardía y no compensará las jubilaciones, bajas y pasos a segunda actividad. El déficit seguirá siendo estructural y cada vez más grave», aseguran. Los agentes han recorrido las calles del centro de la ciudad con pancartas y banderas y han leído un manifiesto a las puertas del Consistorio chiclanero.

Por su parte, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha afirmado en el Pleno municipal, después de la lectura del manifiesto por parte de Salvador Fornell, policía local y representante de UGT, que el problema del narcotráfico está "por encima de lo que le corresponde a este municipio y a esta provincia". Asimismo, ha explicado que el Ayuntamiento de Chiclana ha instalado una red de más de 70 cámaras de tráfico en puntos estratégicos para que "los que hacen el mal no se sientan impunes". "No ponemos más porque la ley no nos ampara". El regidor chiclanero ha reconocido que "tenemos una tarea compleja todos en cuanto a la seguridad" y que se incrementarán los "medios y el personal". El debate se ha producido en el marco la moción de control sobre exigencia de responsabilidades, presentada por el PP de Chiclana, que ha sido rechazada en el Pleno municipal.