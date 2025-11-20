Operación Triunfo 2025 estará este verano en Concert Music Festival

Concert Music Festival 2026 ha confirmado que Operación Triunfo estará el próximo 8 de agosto en el festival en el marco de la gira con la que el fenómeno musical llevará al directo las 16 voces de esta edición y sus actuaciones más representativas.

Desde su estreno en 2001, Operación Triunfo se ha consolidado como un referente del entretenimiento y la música en España, siendo la final de su primera edición el momento más visto en la historia de la televisión española.

El formato regresó a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en el país.

Con la edición de 2025, Operación Triunfo reafirma su posición como uno de los grandes fenómenos culturales del momento, conectando con nuevas generaciones de espectadores y demostrando, una vez más, el poder de la música como lenguaje universal.

Entradas disponibles en www.giraot2025.com y Ticketmaster, plataformas de venta oficiales.