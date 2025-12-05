Nuevas confirmaciones para Concert Music Festival 2026: Guitarricadelafuente, Marta Santos, Ara Malikian, La M.O.D.A, Ultraligera, Repion y Ana Torroja

Nuevas confirmaciones para Concert Music Festival en su próxima edición en 2026: Marta Santos (17 de julio), Ara Malikian (26 de julio), La M.O.D.A., Ultraligera y Repion (05 de agosto), Ana Torroja (07 de agosto) y Guitarricadelafuente (09 de agosto) estarán en el escenario de Sancti Petri.

Guitarricadelafuente, una de las voces más interesantes de su generación, ha confirmado su presencia en Concert Music Festival, donde estará el próximo 9 de agosto presentando 'Spanish Leather', su segundo trabajo de estudio que lo ha consolidado como uno de los artistas con más proyección de la escena española y que hunde sus raíces en el folk español y latinoamericano.

Por su parte, Marta Santos llega a Concert Music Festival el 17 de julio con su nueva gira 'Aquí no sobra nadie', un show cargado de emoción en el que la cálida voz de la artista y una interpretación única, imprimirá su sello personal en cada nota.

El 26 de julio será el turno de Ara Malikian que, con su espectáculo 'Intruso', sumergirá al público en la relación del artista con la música desde su experiencia de abrazar la riqueza de su identidad multicultural.

La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) aterrizará en Concert Music Festival 2026 el 5 de agosto para presentar en directo su séptimo disco 'San Felices', un trabajo que ha marcado el regreso de la banda a los escenarios. También ese día será el turno de Ultraligera, que tras hacer historia llenando siete veces La Riviera, la banda trae consigo lo mejor del rock alternativo con su trabajo 'Pelo de Foca' envuelto en un visceral directo. Completarán la jornada Repion que, con la contundencia de los estribillos pegadizos de las hermanas Iñesta, interpretarán las canciones más emblemáticas de su trayectoria, así como los temas de 201, su último disco.

Cierra esta tanda de confirmaciones Ana Torroja, la icónica voz del pop español regresa a los escenarios con más fuerza que nunca y estará en Concert Music Festival el 7 de agosto para repasar parte de los grandes éxitos de su carrera en solitario y del inolvidable grupo Mecano, así como las canciones del nuevo trabajo discográfico que verá la luz en la primavera de 2026.