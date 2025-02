¿Un hospital público para Chiclana? El debate está servido

Chiclana de la Frontera busca un hospital público. El alcalde de la localidad, José María Román, hablaba recientemente sobre la posibilidad de que la ciudad lo tuviera debido al incremento poblacional de los últimos años. Un proyecto «a medio o largo plazo», aseguraba el regidor, quien señalaba que «la Junta debe ir planificando a medio plazo o largo plazo la planificación del proyecto, un boceto de lo que sería un hospital para Chiclana», unas palabras que pronunció en el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad.

Román intentaba dejar claro que su intención no es «generar polémicas», pero piensa que Chiclana de la Frontera tiene «un potencial turístico muy fuerte», ya que en invierno tiene una población media de 141.000 habitantes y que en verano alcanza los 250.000 ciudadanos gracias al turismo y que tiene censados a 88.000 personas en estos momentos.

Para el regidor se trata de un «asunto serio» y que la Junta de Andalucía debería implicarse, aunque «primero debemos determinar la estructura de la Atención Primaria, pero a medio plazo debe plantearse esta posibilidad».

En palabras de Román, la construcción de un hospital público «debe ir planteándose de cara al futuro, para que cuando sea preciso podamos tener los pasos dados».

Por otro lado, para el Ayuntamiento de Chiclana sigue siendo una prioridad la construcción de un cuarto centro de salud, ya que en estos momentos cuenta con tres para todo el municipio: Los Gallos, La Banda Padre Salado y El Lugar.

Se ubicaría en La Cucarela y podría atender a unos 30.000 personas y desde el Ayuntamiento se viene reclamando al organismo andaluz que debe pagar los tres millones de euros por el contrato de compraventa del centro de salud de Los Gallos, ya que en el pasado, por problemas económicos de la Junta de Andalucía, fue el propio Ayuntamiento quien intervino para poder finalizar las obras, y años más tarde le reclama dicha cuantía a la Junta.

El PP pide «no hacer demagogia con la salud»

El Partido Popular ha salido al paso de las palabras de Román sobre la construcción de un nuevo hospital. La parlamentario andaluza, Ascensión Hita, apuntaba a que «quien realmente conoce las necesidades y las posibilidades de aumentar la cobertura sanitaria son los técnicos. No podemos hacer demagogia con la salud».

Desde el PP creen que «decir que se vaya pensando en un nuevo hospital es dejar una frase en el aire... Está bien pedirlo, pero necesitamos informes que avalen la necesidad», aunque por otro lado si piensa que se debe aumentar «la cobertura sanitaria», aunque siempre «de la mano de los técnicos», que son ellos «los que tienen datos en cuanto a necesidades».

Hita apuntaba a que la decisión sobre la construcción de un nuevo hospital para Chiclana de la Frontera debe ser «técnica» y «no política», debido a que «si no pasa lo que pasó con el centro de salud de Los Gallos, que tuvo una decisión política y resultó que la parcela era inundable, por eso todos los problemas que conllevaron las obras».

Para los Populares se podrían buscar alternativas a la construcción de un nuevo hospital público en Chiclana de la Frontera. En palabras de la Parlamentaria, una posible vía sería que «el centro de salud de La Longuera se convierta en un centro de urgencias las 24 horas», aunque de nuevo «pero esa solución la deben dar los técnicos de la Junta», porque como político es muy fácil pedir un hospital, pero hay que ver los datos y las necesidades reales de la propia población... No podemos hablar de que hay cerca de 300.000 habitantes en verano cuando lo que se tiene en cuenta es la población fija y no la población flotante», aunque con una conclusión bastante clara, y no es otra que a pesar de los tintes políticos «estaré de acuerdo con todo lo que sea para mejorar la sanidad en Chiclana».

Hospitales públicos en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz cuenta con siete hospitales públicos que son gestionados por el Servicio Andaluz de Salud. En la zona de la Bahía de Cádiz se encuentran el Hospital Puerta del Mar en la capital gaditana, el Hospital San Carlos de San Fernando y el Hospital Universitario de Puerto Real, por lo que el hospital en Chiclana sería el quinto en la comarca y que estuviera controlado únicamente por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, Jerez cuenta con un Hospital Universitario, mientras que en Vejer de la Frontera se ubica el nuevo Hospital de Alta Resolución de La Janda. A su vez, en el Campo de Gibraltar otros dos hospitales públicos, el Hospital Punta de Europa en Algeciras y el Hospital de La Línea de la Concepción.