Sucesos

La Guardia Civil detiene a un acusado de robar en el depósito de la Policía Local de Chiclana

El individuo participó en la sustracción de una lancha, dos motores fueraborda y 3.000 litros de gasolina

Roban de un depósito de la Policía Local de Chiclana una lancha incautada a los narcos, 3.000 litros de gasolina y motores

Ni cámaras ni seguridad para almacenar la gasolina incautada: así es el depósito de la Policía Local asaltado por los narcos en Chiclana

Depósito de la Policía Local en Chiclana
Depósito de la Policía Local en Chiclana Antonio Vázquez
Jesús Mejías

Jesús Mejías

Chiclana

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 38 años de nacionalidad española como presunto autor de un delito de robo en el depósito de la Policía Local de Chiclana. En la noche del 12 de octubre fueron sustraídos de las instalaciones una embarcación, dos motores fueraborda y 120 garrafas de gasolina con 3.000 litros. Todo este material había sido intervenido a organizaciones de traficantes.

Aquella noche, la Guardia Civil identificó a un varón que conducía un turismo que transportaba una lancha panelable de cinco metros de eslora y un motor Yamaha de 40 Cv, siendo incautados ambos efectos al no poder demostrar que eran suyos. Además, este hombre cuenta con numerosos antecedentes policiales por délitos contra el patrimonio.

Posteriormente, la Guardia Civil tuvo constancia de la sustracción de estos efectos del interior de una furgoneta aprehendida estacionada en el depósito de la Policía Local de Chiclana, y al no presentarse denuncia alguna, actuó de oficio. Finalmente, el individuo, que se encontraba en paradero desconocido, ha sido detenido por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.

Sin vigilancia ni cámaras de seguridad

Días después del robo, LA VOZ DE CÁDIZ, pudo comprobar in situ el estado de estas instalaciones de la Policía Local de Chiclana, que no contaban con cámaras de seguridad ni vigilancia. Los ladrones entraron por una valla que seguía rota varios días después. En su interior había incluso un vehículo patrulla, coches y furgonetas, tanto de empresas como de particulares, embarcaciones de recreo y dos neumáticas pinchadas.

Además, no era la primera vez que robaban en este depósito, ya que como publicó este periódico, las instalaciones fueron escenario de otro robo de otros 3.000 litros de gasolina.

