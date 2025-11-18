Golpe al abastecimiento de narcolanchas en Chiclana: interceptan dos embarcaciones y 107 garrafas de combustible

Una operación conjunta desarrollada en la madrugada de ayer en el Caño de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, se saldó con la detención de diez personas y la incautación de 107 garrafas de gasolina, equivalentes a unos 2.675 litros de combustible, además de dos embarcaciones equipadas con motores de 100 y 150 caballos.

La actuación tuvo lugar después de que los agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto Principal de Chiclana pasaran toda la noche intentando impedir el suministro de combustible a narcolanchas que esperaban en las inmediaciones del Castillo de Sancti Petri, una situación que, según destacan, se repite «todas las noches».

Alrededor de las 05:00 horas, las patrullas lograron acceder a uno de los múltiples puntos que las organizaciones criminales utilizan para embarcar garrafas en la zona del caño. A su llegada, diez personas huyeron a la carrera y subieron a dos embarcaciones cargadas de combustible con la intención de alcanzar mar abierto.

Los agentes solicitaron apoyo a medios marítimos de Vigilancia Aduanera, cuyos efectivos consiguieron interceptar ambas embarcaciones y detener a sus diez tripulantes. Todo el combustible transportado fue intervenido, así como los dos botes empleados en la operación.

Narco gasolinera

Tras el dispositivo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar la situación que se vive en este enclave, al que califican como «narco gasolinera por excelencia de las bandas criminales». La organización critica «la impunidad total» con la que —aseguran— actúan las redes de narcotráfico en el caño de Sancti Petri y lamenta que «no hay noche sin que las organizaciones criminales actúen en este lugar».

AUGC atribuye esta situación a lo que considera una «inacción» de la Dirección General de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior, una actitud que califica de «obscena» y fruto de una «negligencia» que permite que «no haya noche sin que las organizaciones criminales actúen en este lugar, sin poder hacerles frente por dicha inacción institucional y estatal». «Estamos hartos de esta negligencia», concluyen.