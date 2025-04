Domingo de Resurrección sin procesión en Chiclana

Tampoco pudo ser el Domingo de Resurrección. La Junta Permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías suspendió la salida procesional del Señor Resucitado. Y no había otra opción. La lluvia no cesó durante toda la mañana y los partes meteorológicos no pronosticaban lo contrario. Con la suspensión del Señor Resucitado, tan solo cinco hermandades han podido echarse a las calles de Chiclana, un hito histórico en la Semana Santa.

En primera instancia, el Consejo anunció un cambio en el itinerario por si finalmente no se cumplían los pronósticos y el cielo iba a dar una tregua. Pero no fue así. A pesar de la suspensión, decenas de fieles asistieron a la Iglesia Mayor para ver al Señor Resucitado. Uno de los estrenos del paso en esta Semana Santa de 2024 era el acompañamiento de la Agrupación Musical Polillas, que interpretó tres marchas procesionales en el interior del templo. La primera de ellas, Resurrección. La música se apoderaba de la Iglesia Mayor mientras que fuera la lluvia no cesaba, lo que impidió la asistencia de un mayor número de personas.

Una vez concluida la interpretación de la Agrupación Musical Polillas se rezó un Via Lucis. De esta manera se cierra una Semana Santa en Chiclana que pasará a la historia por la cantidad de cofradías y hermandades que no han podido procesionar debido a las inclemencias meteorológicas. Aún así, el motivo es positivo. En un país afectado por la sequía, esta semana de agua ha servido para que los embalses puedan reabastecerse y aumentar su capacidad.

Agrupación Musical Polillas. pepe ortega

A pesar de las diferentes suspensiones, han habido varios momentos emotivos. El primero fue la salida de El Perdón en el Lunes Santo y esa primera cruz de guía plantada en la calle tras un Domingo de Ramos sin salidas procesionales. Por su, el Viernes Santo también dejó un momento especial. El silencio reinaba en la Capilla de Nuestra Señora de la Soledad y la única luz que había era la de los cirios momentos antes de realizar la estación de penitencia en el propio templo. El silencio fue roto por el coro de Los Remedios en un ambiente fúnebre y acogedor. Tanto que emocionó al hermano mayor de la hermandad y que agradeció a los presentes el haber creado esa atmósfera.

Así termina una Semana Santa en Chiclana en la que el protagonista no ha sido otro que el mal tiempo y las suspensiones de los pasos. Desde ya empiezan en la ciudad a contar los días para el próximo Domingo de Ramos. Eso sí, con el doble de ilusión si cabe.