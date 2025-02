Costas atribuye a Puertos de Andalucía el retraso en el dragado del caño de Sancti Petri

La Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico ha respondido en un comunicado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) sobre la responsabilidad en el retraso de los trabajos de dragado en la desembocadura del caño de Sancti Petri.

Desde Costas aseguran que se ha solicitado la subsanación, por dos veces, de la documentación aportada, sin la que no es posible la emisión del Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas, así como sobre la propuesta de aporte en playa de la arena procedente del dragado de conservación de la canal de acceso a las instalaciones náuticas de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, actuación solicitada por ese organismo de la Junta de Andalucía.

En septiembre de 2024 Costas recibe la primera petición de informe de dragado por parte de la APPA, solicitud en la que no solicitan el Informe de Compatibilidad con las Estrategias Marinas (ICEM) ni el de afección al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPM-T), ambos obligatorios, preceptivos y vinculantes.

Además, la APPA ya informa que el vertido de las arenas será en la playa de La Barrosa, en el término municipal de Chiclana, sin consulta previa al respecto a la Demarcación de Costas, organismo competente para definir la zona de aporte.

Solicitud de subsanación

En octubre de 2024 Costas solicitó a la APPA que aportara la documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies de la zona donde se quiere realizar la actuación, así como el informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas y de su contribución a la consecución de los objetivos ambientales.

La APPA, que no se ha puesto en contacto directo con la Demarcación de Costas en ningún momento para intentar aclarar las dos subsanaciones, remitió un documento denominado 'Documentación técnica complementaria' firmado por el consultor autor del proyecto.

Según reza el comunicado de Costas, una vez comprobada la documentación aportada, la correspondiente al apartado 'Especies y hábitats' no se trata de un estudio, si no de una mera declaración de que «en la zona de dragado y vertido no se encuentran hábitats o especies de relevancia ecológica por lo que no se producirán efectos significativos sobre la biodiversidad», sin que se aporte documento o estudio alguno que lo justifique.

En el apartado de «objetivos ambientales», aportan información obsoleta de los objetivos referidos al ciclo de EEMM (Estrategias Marinas) correspondiente al periodo 2012-2018, encontrándonos desde hace tiempo en el ciclo 2018- 2024.

Reiterado en enero

Desde la Demarcación se atiende en enero de 2025 en dos ocasiones al consultor redactor del proyecto, y se le indica de nuevo la documentación que tienen que presentar para poder emitir el ICEM.

Tras comunicar por medio de oficio a la APPA la necesidad de aportar la documentación o justificación de la no afección a las EEMM, al igual que se hizo telefónicamente con los consultores, no se ha tenido contestación hasta la fecha, salvo lo afirmado en un comunicado emitido por la Agencia de Puertos.

En el mismo se indica que se les solicita una documentación adicional que antes nunca se había pedido, lo que desde Costas afirman que no es cierto, ya que una vez que el RD 79/2019 entra en vigor, y su modificación de 2022 (Real Decreto 218/2022, de 29 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas), dichas normas son de obligado cumplimiento y deben ser conocedores de su contenido.