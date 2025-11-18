La conexión Chiclana-Vejer recibe una inversión de 21,6 millones de euros para las carreteras A-48 y N-340

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, por un valor estimado de 21,6 millones de euros (IVA no incluido), las obras de rehabilitación de los 46 kilómetros de las carreteras A-48 y N-340 que conectan Chiclana de la Frontera con Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz.

Según ha informado Transportes, la actuación se ejecutará en el firme comprendido entre los kilómetros 3 y 36,700 de la A-48 y entre los kilómetros 24 y 36,300 de la N-340, afectando a los términos municipales de Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera.

Los trabajos consistirán en la eliminación parcial y reposición del firme existente, con un recrecido y la extensión de una nueva capa de rodadura. Con ello, se pretende aumentar la capacidad estructural de la carretera para adaptarla al tráfico actual y prolongar su vida útil. Transportes señala que la intervención garantiza la seguridad vial de los usuarios, recupera la capacidad estructural y funcional del firme y contribuye a conservar «adecuadamente» el patrimonio viario de titularidad pública.

Inversiones

Esta obra forma parte del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que el Ministerio ha invertido 86,8 millones de euros en la provincia de Cádiz desde junio de 2018.

Además, Transportes recuerda que se continúa trabajando en la mejora del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, con una inversión de 50,3 millones, y que el pasado mes de julio se licitó por 22,9 millones la conservación de los accesos a Cádiz por los puentes de la Constitución y Carranza.