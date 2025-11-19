La Chicharroná de Media Sidonia tiene nueva fecha de celebración: se repartirán más de 60 kilos gratis

La primera Chicharroná de Medina Sidonia tiene nueva fecha de celebración. El evento, en un principio, estaba previsto para el pasado domingo 16 de noviembre, pero las condiciones meteorológicas que se dieron el fin de semana hicieron que el ayuntamiento de la localidad gaditana decidiera aplazarlo.

Finalmente, esta cita gastronómica se celebrará el próximo domingo 23 de noviembre a partir de las 10:30 horas en la Plaza de España. La programación del evento, además, será la misma que estaba prevista, incluyendo un gran número de actividades que servirán para homenajear a este producto tan típico de la gastronomía asidonense.

Actividades y programación completa

Los vecinos y visitantes que acudan a la Chicharroná podrán disfrutar de una amplia programación de actividades, como los showcookings que ofrecerán los cocineros locales Carlos Medinilla (Carnicería Medinilla) y Antonio Arévalo (MC Cash Pérez). La música también estará muy presente en el evento, que contará con la actuación en directo del cantaor local Juanito Berrocal por el Día Mundial del Flamenco.

Aunque el aspecto más importante de esta cita serán las degustaciones gastronómicas. Todos los asistentes podrán disfrutar de más de 60 kilos de chicharrones de forma gratuita, además de otra degustación de pan con manteca.

Programación completa: 10.00 horas: Degustación de pan con manteca

11.30 horas: Inicio Showcooking

13.00 horas: Degustación de Chicharrones y actuación musical

16.30 horas: Actuación musical de Juanito Berrocal

17.00 horas: Degustación de pan con manteca

Productos típicos de carnicerías

Durante la Chicharroná también será posible adquirir productos típicos de Medina Sidonia que estarán elaborados por las siguientes carnicerías locales:

Carnicerías participantes: Carnicería Cabaña

Carnicería Luisa

Carnicería Medinilla

Carnicería y Charcutería Juan y Juanito

Carnicería Antonio Delgado

Carnicería MC Cash Pérez

Se trata de una oportunidad única para los amantes de los chicharrones, que podrán disfrutar de una jornada festiva con actuaciones musicales y actividades gastronómicas en uno de los pueblos más encantadores de la provincia de Cádiz.