Una cantante alemana confiesa en 'La Voz' por qué se ha enamorado de Cádiz: «Es algo que estoy disfrutando muchísimo»

Que Cádiz encandila a cuantos la visitan es algo que ya se conoce. Y muchos llegan para quedarse como es el caso de Sophia, esta concursante alemana de La Voz que en el programa explica los motivos por los que le gusta Cádiz y qué ha encontrado en la provincia que no tiene en su país de origen.
«He encontrado la playa. Y sobre todo la gente que es tan abierta y simpática que no te juzgan por nada. Así que eso es algo que estoy disfrutando muchísimo«. Sus emotivas palabras recibieron un aplauso por parte del público.
