Los vecinos de esta pedanía de Cádiz llevan cuatro días sin agua

Los vecinos del Cuartón, pedanía del municipio gaditano de Tarifa, denuncian que llevan cuatro días sin agua en los grifos. Un perjuicio causado por la borrasca Jana y que pone en evidencia la falta de infraestructuras en una urbanización con más de doscientos chalets y 35 apartamentos.

Los habitantes del Cuartón aseguran que la compañía Aqualia ha atendido las reclamaciones telefónicas pero sus maniobras no han solventado esta carestía. La empresa asegura que no puede suministrarla debido a la turbidez del agua, lamentando la falta de infraestructuras necesarias para la urbanización e «invitando a los ciudadanos a quejarse al Ayuntamiento de Tarifa», según denuncian los afectados.

Esta turbidez es habitual cuando se producen fuertes lluvias pues el manantial arrastra barro, provocando cortes en el suministro incluso en el verano.

«Tras la denuncia de los vecinos, la empresa Aqualia empleó dos camiones para llenar el depósito general, que no ha servido de mucho, ya que esta mañana tampoco había agua en los grifos«, apuntan. »¿Dos camiones para una urbanización con doscientos chalets y 35 apartamentos?«.

Un desastre urbanístico

«Esta mañana ya no había agua para nadie, ya que la mayoría de las casas tienen depósitos que se han vaciado estos días atrás y en cuanto han repuesto el suministro el agua se la ha llevado los depósitos«.

El 16 de Septiembre de 2022 se publicó en el BOP la aprobación de Canon de Mejora en infraestructuras hidráulicas, entre las que se encuentra la mejora en el sistema de abastecimiento del Cuartón y la Ahumada por importe de 214.000 euros. «Canon que venimos pagando desde entonces en nuestras facturas. A principios del año 2024 se empezaron las obras que según el cartel por un importe de 119.506,46 euros y con una duración de 10 semanas, y ahora dicen que los filtros están instalados, pero que aun no se han conectado», critican.

«Esta urbanización es un desastre urbanístico de una magnitud impresionante. Cuenta con una infraestructura de agua que se pagó por los vecinos allá por el año 1995, para las viviendas existentes en aquel momento. Sin embargo, hoy día la urbanización cuenta con 100 casas más, con piscinas, con jardines, etc. Y se sigue dando licencias y construyendo a pesar de no contar con suficiente agua, ni saneamiento, y la mayoría de las calles sin construir. Según un informe del Ayuntamiento de Tarifa, la urbanización el Cuartón es Suelo rústico«.

Los vecinos critican al Consistorio y su dejadez. «Permitió que el promotor original y el propietario actual de la urbanización no cumplieran con sus obligaciones urbanísticas, y también a la propia idiosincrasia de la urbanización, en su mayoría no residentes o extranjeros que no tienen derecho a voto».

«Y aquí seguimos, sin agua, sin saneamiento, y agua de lluvia que discurre por las calles como por sus casas, destrozando todo a su paso».