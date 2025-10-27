Tiroteo y fuga en La Línea: un joven herido tras un violento asalto en su vivienda desaparece del hospital con una identidad falsa

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer un violento suceso ocurrido en La Línea de la Concepción, donde un joven resultó herido de bala tras un presunto asalto en su domicilio.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el herido -cuya vida no corre peligro- acudió por sus propios medios al hospital de la ciudad. Sin embargo, abandonó el centro sanitario antes de recibir el alta médica y tras haberse identificado con un DNI falso.

Los agentes se desplazaron hasta la vivienda, situada en la zona del Zabal, donde tomaron declaración a los familiares del joven. Tal y como adelanta Europa Sur, varias personas habrían irrumpido en el inmueble durante la madrugada del lunes, atando a los familiares y disparando al joven en el cuello durante el asalto.

Posteriormente, los investigadores lograron identificar al herido, sobre quien pesan varias órdenes de ingreso en prisión. Por el momento, continúa en paradero desconocido mientras la Policía prosigue con las pesquisas para localizarlo y esclarecer lo sucedido.