Tiran una alcantarilla contra la puerta para robar en un bar de Algeciras

La Policía Nacional ha detenido a dos varones, de 41 y 31 años de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza perpetrado en el Bar Cafetería Montana, situado en la Plaza de Andalucía.

Los hechos ocurrieron el pasado día 18, en torno a las dos de la madrugada, cuando el establecimiento había cerrado sus puertas. Horas más tarde, sobre las seis de la mañana, saltó la alarma del local, lo que motivó la presencia del propietario junto con una dotación policial.

En la inspección se comprobó que los autores habían cortado el toldo de la terraza exterior y, posteriormente, utilizando una alcantarilla, fracturaron el cristal de la puerta principal para acceder al interior. Una vez dentro, sustrajeron el cajón de la caja registradora que contenía unos 600 euros, causando además daños valorados en unos 2.000 euros.

Las gestiones policiales permitieron recuperar el cajón sustraído y detener en la misma mañana a uno de los implicados. El segundo fue arrestado a las cinco de la madrugada del día 19, nuevamente en la Plaza de Andalucía, en las inmediaciones del local afectado, donde presuntamente pretendía reincidir. En el momento de su detención, alegó dirigirse a un centro médico debido a una fractura en el brazo, circunstancia que no le impidió participar en el robo.

Ambos detenidos, con un amplio historial delictivo más de treinta arrestos uno de ellos y más de veinte el otro, reconocieron ante los agentes su participación en los hechos.

Tras la finalización de las diligencias, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Algeciras, que decretó el inmediato ingreso en prisión de ambos.

