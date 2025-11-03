Un quiosco junto a un colegio de San Roque, usado para vender MDMA

El propietario de un quiosco situado en el interior de un parque de San Roque, a escasos 50 metros de un colegio de Primaria, ha ingresado en prisión provisional como presunto responsable de un delito contra la salud pública. Según ha informado la Guardia Civil de Algeciras, el hombre vendía MDMA, una droga de diseño, desde su propio negocio.

La investigación se inició después de que los agentes del Puesto Principal de San Roque detectaran una actividad sospechosa en torno al quiosco, ubicado en la zona de la Estación de San Roque. Las vigilancias y gestiones posteriores confirmaron que el propietario realizaba ventas de droga al menudeo desde el interior del establecimiento.

Con autorización judicial, los agentes llevaron a cabo un registro en el comercio y en la vivienda del sospechoso, donde localizaron 116,3 gramos de MDMA, 3.400 euros en efectivo y materiales utilizados para preparar y cortar las dosis.

El detenido, tras su puesta a disposición judicial, ha ingresado en prisión. La Guardia Civil subraya que la operación ha permitido desmantelar un punto activo de venta de drogas, especialmente preocupante por su proximidad a un centro escolar y su posible impacto entre la población joven.