El Puerto de Algeciras mueve 84 millones de toneladas de mercancías hasta octubre

El Puerto de Algeciras acumula una actividad de 84 millones de toneladas de mercancías hasta octubre y casi cuatro millones de Teus, según se desprende del último informe estadístico mensual y ha señalado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA).

La Autoridad Portuaria ha resaltado el crecimiento del 4,5% de los contenedores llenos de importación/exportación, lo que supone que por primera vez el tráfico comercial superará el 10% del total de la actividad de las terminales de contenedores algecireñas, consolidándose en el tercer lugar del ranking nacional de puertos de import/export.

Además de los 84 millones de toneladas y cuatro millones de teus, la APBA ha señalado que octubre arroja un importante crecimiento en las terminales de pasajeros, con 5,6 millones de personas y 1,2 millones de vehículos, despuntando en ambos casos la línea Tarifa-Tánger Ciudad, que crece un 14% y 16% respectivamente. En cuanto a los camiones transportados en las líneas del Estrecho, el enlace Algeciras-Tánger Med ya supera las 400.000 unidades.

Por su parte, según la APBA, tras un buen octubre, la carga y descarga de graneles líquidos suma 23,6 millones de toneladas, los sólidos 235.565 toneladas y la mercancía general 54,9 millones de toneladas, mientras que el suministro de combustible a buques alcanza los 2,4 millones de productos. Por tipo de mercancías, ha destacado entre otros el incremento del movimiento de productos químicos, que alcanzan los 13 millones de toneladas.

