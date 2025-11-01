El PP cuestiona sobre el impacto de la eliminación de la Verja en los precios de la vivienda en el Campo de Gibraltar

El Partido Popular ha presentado una pregunta en el Senado, solicitando una respuesta por escrito, para preguntar sobre el futuro de las viviendas en la comarca del Campo de Gibraltar, especialmente en cuanto a los precios. El PP quiere saber qué ocurrirá con los precios de la vivienda en esa zona después de la eliminación de la verja entre España y Gibraltar, y si esto afectará al precio de alquiler y venta de las viviendas. Además, han pedido al Gobierno que explique cómo se va a controlar la posible especulación con los precios y si se contemplan medidas para mitigar los efectos negativos de esa especulación.

En su respuesta, el Ejecutivo ha señalado que los precios de la vivienda dependen de una serie de factores económicos, sociales y territoriales, como la oferta y la demanda, las dinámicas del mercado y la atracción que ejerzan ciertas zonas. Además, el PSOE asegura que están implementando políticas públicas para asegurar el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible en todo el territorio, en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.

El PP también ha expresado su preocupación por el impacto que la eliminación de la verja pueda tener en la región, tanto en términos económicos como sociales. La cercanía con Gibraltar podría generar un aumento en la demanda de viviendas, lo que, en principio, podría disparar los precios, especialmente en una zona como el Campo de Gibraltar, que ya enfrenta retos en términos de oferta y accesibilidad. Los populares insisten en que el Gobierno debe tomar medidas preventivas para evitar que la especulación se apodere del mercado y afecte negativamente a las familias de la comarca. En este contexto, la pregunta del PP también pone sobre la mesa la necesidad de regular los precios para evitar un incremento desmesurado que pueda hacer que muchas personas no puedan acceder a una vivienda en la zona.