La persecución a una narcolancha en el Estrecho acaba con un centenar de bidones de combustible incautados

El Servicio de Aduanas de Gibraltar, en colaboración con la Guardia Civil, ha recuperado un total de 99 bidones de gasolina destinadas presuntamente al narcotráfico tras una persecución en el mar de una embarcación neumática de casco rígido de cuatro motores en la que viajaban cuatro personas.

En un comunicado, el Gobierno de Gibraltar ha detallado que los hechos han tenido lugar en la madrugada de este lunes 20 de octubre, alrededor de las 04,30 horas, cuando la patrullera 'HMC Searcher' del Servicio de Aduanas de Gibraltar interceptó cerca del Muelle Norte del Peñón a la embarcación, que transportaba una gran cantidad de bidones de gasolina.

Cuando la 'HMC Searcher' maniobró para acercarse a la embarcación sospechosa, ésta viró inmediatamente hacia el sur, en dirección a Punta Europa, en la costa de Cádiz, para tratar de evitar su captura.

Durante la persecución, las personas a bordo de la embarcación empezaron a arrojar los bidones de combustible al mar, además de lanzar «proyectiles» contra la patrullera de Gibraltar, causando con ello daños en una de las ventanas de la cabina. La persecución continuó hasta la zona oriental de Gibraltar, donde se encontraba la patrullera 'Río Flumen' de la Guardia Civil española.

La embarcación pudo darse a la fuga, pero Gibraltar ha indicado que, «gracias a los esfuerzos conjuntos« de su patrullera con la de la Guardia Civil, se ha logrado recuperar del mar un total de 99 bidones de gasolina.

Se calcula que el combustible tiene un valor de venta al por menor de 2.600 libras esterlinas y estaba «claramente destinado» a proporcionar apoyo logístico a las narcolanchas que operan en la zona.