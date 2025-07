La ONCE deja 200.000 euros Algeciras

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado en Algeciras 200.000 euros repartidos en 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

La suerte la ha dado Víctor Manuel Acuña, vendedor de la ONCE desde 2022, desde su puesto habitual, en la calle Ancha de la localidad. Es el tercer premio mayor que reparte Víctor desde su punto de venta, que no se creía al enterarse que hubiera vuelto a llevar la fortuna a sus clientes. «Ya me quedan pocos vecinos por dar premios» bromeaba «pero me alegro que le haya tocado a mis clientes de siempre, está muy bien tocado. Otra vez» añadía risueño.

Víctor no oculta su alegría y orgullo al «devolver de esta manera la confianza que mis clientes de siempre depositan en mí». El vendedor no duda en señalar quiénes están detrás de la suerte «son ellos los que hacen que esto sea posible» concluye.

