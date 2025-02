Ni ocelote, ni tigre: un gato grande blanco es lo que alertó a los vecinos de Los Barrios

A mediodía del pasado 2 de enero, Cádiz entraba en alerta sobre la posibilidad de un tigre blanco suelto en las calles. El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, confirmaba «tras el contacto con la Guardia Civil, la presencia de un felino de grandes dimensiones en la zona de Benharás en Los Barrios», según recogía un comunicado del Ayuntamiento acompañado por un vídeo, grabado por un vecino, que se había hecho viral horas antes y que el regidor aseguró que era real, no un bulo.

«No es difícil que alguien lo tenga de forma irregular. En esta zona hay ciertos colectivos a los que les gusta ser ostentosos y no es la primera vez que alguien en su casa tiene un león o un tigre», aseguraba Alconchel, que también pedía prudencia

Así pues, la Benemérita iniciaba las pesquisas para dar con el felino, en apariencia un tigre, del que después se especuló que podía ser un ocelote. Pero algo más de una semana después parece que el misterio ha sido resuelto y no se trata de un tigre, ni de un ocelote, sino más bien de un gato grande, como se desprende de las declaraciones del alcalde de Los Barrios durante el Pleno del Ayuntamiento celebrado este martes 10 de enero.

Preguntado en sesión plenaria por el tema, Miguel Alconchel ha asegurado que el Ayuntamiento no tiene toda la información, porque «la autoridad competente es el Seprona», el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación desde el primer momento. «Pero no hay nada de lo que preocuparse», ha afirmado el regidor, «porque al parecer, por las pesquisas que han hecho analizando las imágenes y demás, dicen que no ha habido tal felino».

Así pues, el alcalde ha señalado que «el asunto no es tan grave como se planteaba en un principio». Durante estos días, ha contado Alconchel, se han recibido llamadas de algunos ciudadanos de Los Barrios diciendo que alguno de sus vecinos era el propietario del gran felino blanco. E incluso en la mañana del sábado uno de ellos mostró a las autoridades las imágenes de un ternero supuestamente devorado por el tigre, «pero no había sido esa especie, sino otra mucho más común en el parque, un zorro. Una vez fallecido el ternero los zorros habían devorado el cadáver», ha narrado el alcalde.

Parece que así termina una historia rocambolesca que ha tenido en vilo a los vecinos de Los Barrios durante más de una semana, pensando que un gran felino andaba suelto por el municipio.