Nueva agresión en la cárcel de Botafuegos: Un preso con hasta 170 partes disciplinarios golpea y amenaza a varios funcionarios

De nuevo el código rojo volvía a activarse en una prisión gaditana. En este caso en la cárcel algecireña de Botafuegos cuando en el economato y tras un episodio de amenaza de autolisis los funcionarios volvían a ponerse en riesgo para evitar que un preso se hiciera daño. Este recluso se revolvía contra ellos, les golpeaba y les llegaba a amenazar de muerte.

El episodio ocurría este lunes, según fuentes sindicales, cuando el interno de 40 años, aparecía con una sábana llena de sangre y betadine y haciendo gestos de que se iba a cortar el cuello. Los funcionarios que acudían lograban tranquilizarlo y cuando parecía que estaba ya colaborador sin mediar palabra comenzaba a darles patadas y puñetazos. Uno de estos golpes le daba en la boca a uno de los trabajadores que tenía que ser trasladado a la enfermería y al hospital. Al mismo tiempo el recluso amenazaba de muerte a otros dos funcionarios.

No se trataría del primer altercado que protagoniza este interno. Ingresado en una cárcel desde 2004 acumula una amplia trayectoria penal por delitos como lesiones, atentado a la autoridad, salud pública, robo con violencia, quebrantamiento de condena, falso testimonio, amenazas, … por los que tiene que cumplir más de 29 años de prisión. Además, y según las mismas fuentes, tiene más de 170 expedientes disciplinarios abiertos por su «inadaptación» al régimen penitenciario que le ha llevado a tener que ser desplazado de uno a otro centro prácticamente durante todas estas dos décadas. Autolesiones, insultos, coacciones, amenazas, materiales prohibidos, resistencia... un suma y sigue en las prisiones de León, Teixeiro, Puerto III, A Lama, Murcia y ahora Algeciras.

«En el día de hoy se ha pedido a la dirección del establecimiento el traslado del preso a otro centro penitenciario, debido a la inadaptación que presenta a esta prisión y más acorde a su actual conducta penitenciaria, así como la puesta en conocimiento de los hechos al juzgado de guardia por si fuere constitutivo de delito», informan desde el sindicato ACAIP.

En este mismo sentido piden a Instituciones Penitenciarias que finalmente muestre «buena fe y atienda las reivindicaciones ininterrumpidas que les vienen señalando sus propios trabajadores, invitándole a terminar de elaborar un nuevo protocolo específico de actuación frente a las agresiones (PEAFA) puesto que el actual está desfasado, caduco, arcaico y obsoleto».

Noticia Relacionada «¡Se donde vives y voy a ordenar un bizum para que te maten!», amenaza a los funcionarios en Botafuegos M. A. Un interno rompió una ventana y, con un cristal en la mano, comenzó a amenazar de muerte a los trabajadores, según denuncia ACAIP

Noticia Relacionada Funcionarios de prisiones, años en el limbo político: «Necesitamos estar más protegidos» María Almagro Los trabajadores de las cárceles piden ser reconocidos agentes de la autoridad como policías, guardias civiles y otros profesionales pero la ley se estanca una y otra vez en el Congreso. Hasta 18 enmiendas en el Senado

Una agresión cada 15 horas

Las agresiones en las prisiones españolas son habituales y así se viene denunciando desde hace años por parte de los funcionarios quienes piden una mayor protección y mejores medios para no tener que asumir esos riesgos. Según insisten, cada 15 horas un trabajador penitenciario es objeto de una agresión, entre otros motivos porque el recluso no tiene miedo debido a que los hechos se tramitan judicialmente como falta y no como delito, por ello las condenas son irrisorias.

Noticia Relacionada Funcionarios de prisiones denuncian el «año horribilis» en Botafuegos La Voz Lamentan las continuas agresiones e incidentes que han tenido que sufrir durante estos meses y creen que en este 2022 ha sido el ejercicio «más convulso» desde que abrió el centro penitenciario hace más de dos décadas

Noticia Relacionada Un preso muy peligroso agrede «de forma salvaje» a cuatro funcionarios en Puerto III M. Almagro El interno arremetió partiendo el tabique nasal a uno de los trabajadores con la cabeza y provocando contusiones a otros tres que le indicaban que tenía que cambiarse de celda, según denuncia CSIF

Como exponen, una de las soluciones pasa por el reconocimiento de agente de la autoridad para todos los empleados penitenciarios, es una reivindicación histórica.

Desde ACAIP, recordar que el actual director de las prisiones españolas asumió el cargo hace más de siete años. «Cada día que transcurre muestra su incapacidad para dirigir las prisiones españolas, los problemas crecen, las cifras de incidentes aumentan, las agresiones también aumentan, los funcionarios de prisiones ostentamos el título de ser el colectivo de empleados públicos que más agresiones sufren en el desempeño de su trabajo, como también se incrementa año tras año el sueldo bruto anual del responsable de Instituciones Penitenciarias que ascendió en el año 2024 a un total de 144.763,59 euros».

Más temas:

Funcionarios

Trabajadores

Prisiones

Algeciras