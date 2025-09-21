Muere un hombre de 70 años por la picadura de un insecto cuando conducía una moto en Algeciras

Un hombre de 70 años perdió la vida este pasado sábado en Algeciras al sufrir la picadura de un insecto cuando circulaba con una motocicleta.

El suceso se produjo en la mañana de ayer, cuando el hombre, que circulaba con una motocicleta por la calle Arbolitos, sufrió la picadura de un insecto, aparentemente una avispa.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Algeciras, que atendieron al hombre tendido en el suelo en estado de consciencia y aturdido.

Tras llegar un dispositivo del 061 a la zona, la salud de la víctima empeoró, falleciendo finalmente.

