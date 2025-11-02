Sistema Ferroviario

El Gobierno asegura que los Alvia de la línea Algeciras-Madrid están en buen estado y con muchos años de vida útil por delante

El Ejecutivo señala que «están muy lejos de llegar al final de su vida útil»

Cádiz recupera el servicio de tren con Sevilla

Modelo del tren Alvia de la serie 730
Modelo del tren Alvia de la serie 730 L. V.
Jesús Mejías

Algeciras

El Gobierno ha respondido a las preguntas planteadas por el senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, en relación con el estado y la fiabilidad de los trenes que operan en la línea Algeciras-Madrid. En una respuesta escrita, el Ejecutivo ha defendido que los trenes Alvia 730, que cubren este trayecto, «están muy lejos de llegar al final de su vida útil».

Según el Gobierno, los trenes Alvia 730 cuentan con una vida útil estimada de 40 años. Aunque algunos de estos trenes tienen ya 13 años de antigüedad, el Ejecutivo asegura que los trenes pueden seguir operando. La clave, según la respuesta del Gobierno, radica en los trabajos de mantenimiento realizados de manera periódica.

En la consulta realizada por Landaluce, el senador pedía información sobre varios aspectos de la línea Algeciras-Madrid, en particular sobre los retrasos sufridos por los trenes entre los años 2020 y 2025, desglosados por cada uno de esos años. Además, preguntaba por el porcentaje de puntualidad de la línea en esos mismos años y por la antigüedad de los trenes que operan en ella, así como el número de trenes nuevos que han sido incorporados en sustitución de los más antiguos o inoperativos.

El Gobierno, en su respuesta, destacó que Renfe lleva a cabo un control exhaustivo de toda la flota de trenes que operan en sus líneas, incluyendo la Madrid-Algeciras. En este sentido, subraya que, para garantizar la calidad y fiabilidad del servicio, Renfe realiza controles periódicos y mantenimientos en sus talleres de Renfe Fabricación y Mantenimiento, siguiendo planes de mantenimiento previamente establecidos.

