Empresas interesadas en construir la Ciudad de la Justicia de Algeciras visitan los terrenos

Representantes de 18 empresas interesadas en el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia de Algeciras , licitado por importe de 29.276.866,43 euros (IVA incluido), han visitado este jueves los terrenos de la avenida del Carmen y el edificio cuya demolición está prevista junto a técnicos de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

La visita, a petición de las empresas interesadas, ha permitido a los responsables de las constructoras conocer los detalles del proyecto redactado por la UTE AV13 Fresneda-Zamora y el espacio destinado a albergarlo.

La Consejería sacó a licitación el proyecto a final de julio, tras autorizar el Consejo de Gobierno el expediente de gasto.

El partido judicial de Algeciras cuenta con 22 órganos unipersonales, que el 31 de diciembre deberán transformarse en tribunales de instancia, y una sección de la Audiencia Provincial. Estos órganos están repartidos en cinco sedes, dos alquiladas. Para paliar esta dispersión, la Junta incluyó la construcción de su Ciudad de la Justicia en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030.

El Ayuntamiento de Algeciras cedió a la Consejería de Justicia una parcela de 3.571,62 m2 en la avenida Virgen del Carmen, así como el edificio de dos plantas que actualmente ocupa la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y otros órganos.

La Junta ha señalado que «ante su mal estado y la falta de espacio para adaptarse al modelo fijado en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia», se ha decidido demolerlo y construir uno nuevo.

La Ciudad de la Justicia

La Ciudad de la Justicia tendrá una superficie construida de 13.086 m2, que se repartirán en un edificio con sótano y dos alturas, que tendrá tres plantas y una torre de seis plantas, sin que interfiera en las vistas ni de los edificios colindantes ni de la plaza Marqués de Verboom.

Una gran cristalera será la seña de identidad del inmueble, que permitirá que desde el gran vestíbulo interior y las escaleras centrales se pueda ver el Peñón de Gibraltar y la bahía algecireña. Este edificio albergará la jurisdicción penal, mientras que el resto de los órganos y servicios de la Administración de Justicia residirán en la sede de Plaza de la Constitución.

El espacio actual se duplicará, ya que de los 9.405 m2 de uso útil judicial repartidos en cinco sedes actuales se pasará a 18.152 entre la Ciudad de la Justicia y el edificio de la Plaza de la Constitución, separando así las jurisdicciones de carácter Penal y Civil.

Las obras se harán en dos fases para no interrumpir la prestación del servicio a la ciudadanía y durarán en total 38 meses. La primera incluirá la construcción del torreón de seis plantas mientras se mantiene la actividad judicial en el edificio actual, del que se demolerá el pabellón norte, que ya está en desuso y no interfiere en la actividad judicial. Esta fase tendrá un plazo máximo de ejecución de 18 meses.

La segunda durará 20 meses y arrancará una vez que se haya producido el traslado de los órganos del viejo inmueble al nuevo, además de la mudanza de los juzgados de lo Penal, que actualmente están ubicados en el Palacio de Marzales, en una situación «muy deteriorada de conservación». Será entonces cuando se derribe al completo la actual sede de la Audiencia y se inicie la obra del resto de la Ciudad de la Justicia.

Según la Junta, esta planificación garantiza que la actividad judicial no se interrumpa «en ningún momento», a pesar de la magnitud de la obra.

A la finalización de estos trabajos se trasladarán a la Ciudad de la Justicia todos los órganos de la Jurisdicción Penal, como son Secciones de lo Penal, de Instrucción, de Violencia sobre la Mujer, el Juzgado de Guardia, Fiscalía de Área, Sección y Fiscalía de Menores que estarán separados del resto, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMCL).

Además, contará con diez salas de vistas, tres de ellas de grandes dimensiones para los juicios con jurado y los macrojuicios, dos salas Gesell, salas de lactancia, aparcamientos y zona de detenidos en el sótano.

Será el primer edificio de consumo energético casi nulo, dotado de cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED y una envolvente térmica de alta calidad. Además, estará plenamente adaptado a personas con movilidad reducida y contará con cuatro accesos diferenciados, así como circulaciones segregadas para público, personal y detenidos.

El proyecto se sufragará con cargo al presupuesto de la Consejería de Justicia, en cuatro anualidades, en concreto, 6,8 millones en 2026, 8,4 millones en 2027, 8,3 millones en 2028 y 5,7 millones en 2029.

