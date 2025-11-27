Detenido tras robar en ocho comercios de Los Barrios

La Guardia Civil del Puesto Principal de Los Barrios, han detenido a una persona como presunta autora de al menos ocho robos cometidos en septiembre en diferentes comercios de la localidad barreña.

La investigación se inició el pasado mes de septiembre durante una oleada de robos cometidos en diferentes establecimientos del centro de la localidad, lo que originó cierta alarma social entre los propietarios de los comercios de la zona.

Los robos, cometidos siempre entre las 02,00 horas y las 04,00 horas de la madrugada, tenían en común un mismo modus operandi. El autor utilizaba un gato hidráulico para abrir un pequeño hueco entre los barrotes de las rejas que aseguraban las ventanas de los locales, y por esa mínima apertura se introducía para sustraer el dinero en metálico y los dispositivos electrónicos que se encontraban en el local.

De esta manera habría cometido robos en diferentes comercios como una panadería, una pastelería, un salón de juegos, o en establecimientos hosteleros ubicados todos en zona céntrica de la localidad. En total el autor de los hechos había sustraído 7.300 euros en efectivo, además de varios dispositivos electrónicos valorados en 3.000 euros.

Identificación y detención

Fruto de las numerosas gestiones de investigación realizadas por los agentes, ha sido posible identificar y detener al presunto autor de los hechos, un vecino de la localidad cuyo domicilio se ubica en un lugar próximo a la zona de los robos. Esta circunstancia ha dificultado la investigación ya que el sospechoso tenía un refugio cercano para ocultarse tras cometer los robos y no ser detectado.

La Guardia Civil han recuperado una tablet y tres teléfonos móviles, que han sido reconocidos por los propietarios de los establecimientos y que estaban en el domicilio del detenido. Además, ha sido recuperado un gato hidráulico y un martillo rompe cristales que presuntamente utilizaba para cometer los robos.

El detenido junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.