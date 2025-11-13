Detectado virus del Nilo en un ave muerta encontrada en La Línea

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, tras recibir la notificación oficial de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha anunciado la declaración de área en alerta para todo el término municipal debido a la detección del Virus del Nilo Occidental (VNO) en un ave silvestre muerta, localizada en una finca de la zona de el Zabal Bajo. En este sentido, ha hecho un llamamiento a la «tranquilidad, precaución y prudencia» a toda la ciudadanía.

Medidas

En coordinación con las autoridades sanitarias está activando e intensificando las medidas recogidas en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del Virus del Nilo Occidental, incluyendo actuaciones preventivas en los focos larvarios y zonas de riesgo del municipio.

Asimismo, ha indicado que se están implementando medidas complementarias de refuerzo, tales como tratamientos en áreas perimetrales cuando se considere necesario y acciones de información y sensibilización dirigidas tanto a la población en general como a los grupos más vulnerables.

Además, ha añadido que paralelamente mantiene una estrecha colaboración con la Junta de Andalucía y con el distrito sanitario para garantizar la correcta aplicación del plan de acción y la comunicación de cualquier novedad relevante.

El Ayuntamiento ha remarcado que es fundamental la colaboración de la población en la adopción de medidas de autoprotección como el uso de repelentes, la instalación de mosquiteras, la eliminación de criaderos como acumulación de agua estancada en recipientes.

