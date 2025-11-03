SUCESOS

Un conductor sin carné colisiona con otros vehículos en Los Barrios

El hombre ha sido denunciado por la Policía Local por un delito contra la seguridad vial

Un conductor sin carné colisiona con otros vehículos en Los Barrios

Macarena García

La Policía Local de Los Barrios acudió a la plaza Mariquiqui después de recibir un aviso para intervenir en una colisión fronto-lateral con otro vehículo. Durante las comprobaciones, los agentes comprobaron que el conductor de uno de los vehículos carecía del permiso de conducir.

Por ello, se han instruido las diligencias policiales pertinentes, denunciando al conductor por un delito contra la seguridad vial. Puede ser castigado con pena de prisión de tres a seis meses o la multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app