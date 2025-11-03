Un conductor sin carné colisiona con otros vehículos en Los Barrios

La Policía Local de Los Barrios acudió a la plaza Mariquiqui después de recibir un aviso para intervenir en una colisión fronto-lateral con otro vehículo. Durante las comprobaciones, los agentes comprobaron que el conductor de uno de los vehículos carecía del permiso de conducir.

Por ello, se han instruido las diligencias policiales pertinentes, denunciando al conductor por un delito contra la seguridad vial. Puede ser castigado con pena de prisión de tres a seis meses o la multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.