La colaboración ciudadana permite detener a un hombre tras robar en un bar e intentar forzar otros tres comercios en Algeciras

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Algeciras han detenido a un hombre de 29 años de edad como presunto autor de un robo con fuerza en un bar ubicado en la calle Monet de la citada localidad, así como de la tentativa de robo en otros tres comercios de la zona.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 6 de septiembre, cuando un ciudadano alertó de que había observado a un individuo intentando forzar la puerta de acceso de una joyería en la calle Joaquín Costa.

El testigo informó de que el sospechoso portaba dos barras de hierro, con las que trataba de acceder al establecimiento. De inmediato, varios indicativos policiales se desplazaron hasta el lugar, estableciendo un dispositivo de búsqueda en la zona.

Gracias a la descripción física facilitada por el ciudadano, los agentes lograron localizar y detener al presunto autor, quien opuso una fuerte resistencia. En el momento de la detención, le fueron intervenidas diversas herramientas tipo palanqueta, dinero en efectivo y varios cupones de la ONCE cuya procedencia no supo justificar.

Las posteriores gestiones permitieron comprobar que dichos cupones procedían del robo perpetrado esa misma madrugada en un bar, donde también fueron sustraídos la caja registradora y una hucha con dinero.

Además, las investigaciones confirmaron que el detenido había intentado acceder a otros dos establecimientos más en la zona, una farmacia en la calle Emilio Santa Cana, donde fracturó una ventana de seguridad, y un comercio de telefonía en la calle Joaquín Costa, en el que forzó la reja de la puerta y un candado. En ambos casos no consiguió entrar, aunque causó importantes daños materiales.