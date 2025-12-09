Billetes de 20 euros falsos para pequeñas compras: dos detenidos en Jimena por estafa

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa, acusadas de pagar con billetes falsificados de 20 euros en distintos comercios de Jimena de la Frontera, en Cádiz.

La investigación se inició después de que varios propietarios de establecimientos denunciaran que un vecino de la localidad estaba realizando pagos con billetes falsos. Agentes del Puesto de Jimena comprobaron los billetes intervenidos y confirmaron su falsedad.

Según determinó la Guardia Civil, los presuntos autores realizaban pequeñas compras utilizando billetes falsificados de 20 euros, completando el importe con dinero auténtico de 10 y 5 euros para evitar sospechas.

Compras continuadas

El operativo también permitió conocer el reparto de funciones: uno de los detenidos accedía a los comercios y efectuaba los pagos, mientras el segundo permanecía en el exterior, esperando en un vehículo con más billetes falsos para continuar realizando compras en un corto espacio de tiempo.

Finalmente, los agentes lograron identificar y detener a los dos sospechosos, quienes cuentan con antecedentes policiales por hechos similares. Tras instruir las diligencias, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.