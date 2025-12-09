Sucesos

Arrestado el conductor que circuló con un repartidor de Glovo sobre su capó tras una discusión en Algeciras

Además de ese delito, carecía de permiso de conducir al haber perdido los puntos

Un repartidor de Glovo es atropellado y arrastrado varios metros por una furgoneta en Algeciras: «La realidad supera a la ficción»

El repartidor, sobre el capó de la furgoneta del ahora detenido
Ana Mendoza

Cádiz

La Guardia Civil de Algeciras (Cádiz) ha detenido a un conductor que circuló durante cuatro kilómetros con un 'rider' sobre el capó de su furgoneta por la autovía A-7 después de discutir con el repartidor.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre cuando en la rotonda próxima al centro comercial Puerta de Europa se produjo una discusión entre el conductor de una furgoneta y el de una motocicleta, el cual portaba una mochila térmica de una empresa de reparto.

En un momento dado, y sin que se aclare de qué manera, el repartidor acabó agarrándose a los limpiaparabrisas de la furgoneta, quedando sobre el capó del vehículo mientras circulaba por la autovía durante unos cuatro kilómetros sin detenerse y realizando maniobras bruscas con la intención de arrojar a la vía a la persona que tenía encima, poniendo en grave peligro al motorista y al resto de usuarios.

Guardias Civiles del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios y otro por carecer de permiso de conducir por la pérdida total de puntos asignados legalmente, recogidos respectivamente en los artículos 380 y 384 del Código Penal.

Los delitos están castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

El conductor ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Tráfico de la Comandancia de Algeciras, para la correspondiente instrucción de las diligencias, siendo puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras.

