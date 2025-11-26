Algeciras se prepara para acoger una nueva parada de 'Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia'

La ciudad de Algeciras será la próxima anfitriona de la II Edición de «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia», un evento gastronómico que continúa su recorrido por la provincia para poner en valor la riqueza agroalimentaria gaditana. La cita tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, en la Plaza Marqués de Verboom, en horario de 12:00 a 15:00 horas.

La jornada ofrecerá al público una experiencia abierta y gratuita donde la gastronomía, la tradición y la innovación se darán la mano. Los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, showcookings en directo y venta de productos locales, todo ello acompañado de un ambiente festivo y cercano en pleno centro de la ciudad.

Chef Francisco Guzmán

Entre las actividades programadas, destaca el showcooking en directo del Chef Francisco Guzmán, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Osborne, quien volverá a sorprender al público con una propuesta culinaria elaborada con productos 100% gaditanos. Su participación, ya presente en anteriores citas del programa, se ha convertido en uno de los momentos más esperados de cada evento.

El acto inaugural contará con la presencia institucional de Sabina Quiles Granados, Delegada de Comercio, Mercados, Salud y Consumo; y Jacinto Muñoz Madrid, Primer Teniente de Alcalde y Delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad Urbana y Personal del Ayuntamiento de Algeciras y Vicepresidente 3°.Area de Fundación Pública y Recursos Humanos de la Excma. Diputación de Cádiz.

Por parte del CEEI Bahía de Cádiz, entidad organizadora del proyecto, asistirán D. Miguel Sánchez-Cossío Benjumeda, Director Gerente, y Dª. Miriam Almagro Parrado, Responsable de Proyectos y Consultoría, además de coordinadora del programa «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia».

Con esta parada, «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia» continúa consolidándose como una iniciativa que acerca los sabores y productores gaditanos a cada rincón de la provincia, impulsando el consumo de proximidad, el conocimiento de la gastronomía local y la dinamización del sector agroalimentario.

En esta cuarta cita de la II Edición de «Saborea Cádiz, Saborea tu Provincia», contaremos con diferentes stands donde participarán los siguientes productores: destilería Weisshorm, cervezas dos Mares, Apiromero, La kombuchería, Cortijo La Jara, Troya Cantalejo y Cooperativa San Patricio.